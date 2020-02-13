Dünyanın en büyük mobil fuarı COVID-19 nedeniyle iptal edildi

13.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:53

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) COVID-19 (coronavirüs) nedeniyle iptal edildi.

Mobil oparatörler ve telekomla ilgili firmaların oluşturduğu küresel topluluk GSM Birliği (GSM Association - GSMA), sektörün en büyük etkinlikleri arasında gösterilen ve Barselona'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) iptal edildiğini açıkladı.

GSMA CEO'su John Hoffman'ın yaptığı açıklamada COVID-19'un yarattığı küresel endişenin yanı sıra seyahat endişeleri ve çeşitli diğer nedenlere bağlı olarak 24-27 Şubat'ta yapılması planlanan etkinliğin gerçekleştirilmesini olanaksız duruma getirdiği vurgulandı.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.Küresel düzeyde 1,200 şirketi temsil eden GSMA'dan yapılan açıklamada, "Ortaya yeni çıkan coronavirüs hızlı değişen bir durum oluşturuyor ve GSMA bu durumu yakından izliyor. Katılımcıların sağlığını korumak için İspanyol ve diğer ülkelerden gelen sağlık uzmanlarıyla düzenli olarak toplantılar yapıyoruz" denildi.

Genel olarak Barselona'da düzenlenen MWC 492 milyon euroluk bir ekonomi oluşturuyor ve 14 binin üzerinde parttime istihdam sağlıyor.

Kaynak: DHA