Dünyanın En Büyük Medikal Arama Kurtarma Ekibi Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısına katıldı.Sağlık alanında hayata geçirilen projelere ve ilişkin konuşan Koca,"Dünyanın en büyük medikal arama kurtarma ekibini kurduk. Dünyanın her yerindeki sağlık acil durumlarına müdahale etme kapasitesine sahip olmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından organize edilen Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısına katıldı.

Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısına Avrupa ve Dünya ülkelerinden bakan düzeyinde çok sayıda katılım oldu. Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," Sağlık acil durumlarını yalnızca ulusal bir sorun olarak görmek elbette mümkün değildir. Sağlık tehditlerinin sınır aşan niteliği, insani ve vicdani sorumluluklarımız sağlık acillerini küresel bir sorunu haline getirmekte ve uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. İşte bu işbirliğinin merkezinde olup hepimizin ortak değeri olan yapı ise Dünya Sağlık Örgütü'dür. Güçlü bir Dünya Sağlık Örgütüne tüm dünyanın ihtiyacı vardır. Özellikle sağlık acil durumlarına hazırlıklı olma ve yanıt verme konusundaki destek rolü ise tartışmasızdır. Bu çerçevede özellikle Ebola krizinden çıkartılan dersler sonrasında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından atılan adımları çok kıymetli buluyorum. Sağlık acil durumları reform sürecinin başlatılmasını, ihtiyat fonu oluşturulmasını, küresel ve bölgesel eylem planlarının hazırlanmasını çok önemli adımlar olarak değerlendiriyorum. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü tarafından 13. Genel Çalışma Programı kapsamında ilan edilen "Sağlık acil durumlarından etkilenen 1 milyar insana ulaşma" hedefini ise bütün kalbimle destekliyorum. Ancak şunun da altını çizmek isterim. Hedefler koymak, stratejiler oluşturmak önemlidir. Daha önemli olan ise koyulan hedeflere ne zaman ve nasıl ulaşılacağıdır" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük medikal arama kurtarma ekibini kurduklarını belirten Koca, "Türkiye gibi nüfus ve yüzölçümü açısından büyük bir ülkenin her bir metrekaresini ulaşılabilir hale getirdik. Her bir vatandaşımızın sağlık hizmetine erişimini sağladık. Yaptığımız çalışmalarla 618 olan ambulans sayısını bugün 4910'a çıkarmış durumdayız. Acil istasyonu sayımız 481 iken bugün 2735'e ulaşmıştır. 2018 yılında acil sağlık hizmetleri kapsamında ulaştığımız vaka sayısı 5 milyonun üzerindedir. Kentlerde vakalara ulaşma hızımız ise 10 dakikadır. Diğer yandan bildiğiniz gibi, 11 bin gönüllü sağlık personelinden oluşan dünyanın en büyük medikal arama kurtarma ekibini kurduk. Dünyanın her yerindeki sağlık acil durumlarına müdahale etme kapasitesine sahip olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ülkemizde ani gelişen halk sağlığı tehditlerine karşı "Erken Uyarı ve Cevap Merkezini" kurduk ve aktif olarak işletiyoruz. Biyolojik, kimyasal, radyolojik ve sebebi bilinmeyen halk sağlığı tehditlerine karşı; Erken Uyarı sistemimiz devrededir. Bu sistemle sahayı sürekli takip ediyoruz, gelen ihbarları ve riskleri değerlendiriyoruz, ülke çapında konulan teşhisleri elektronik ortamda izliyor ve doğrudan müdahalede bulunuyoruz. Bugüne kadar Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Erken Uyarı Sistemiyle 2018 yılında 2 bin 185 akut halk sağlığı olayına anında müdahale ettik. Bu sistemle olası bir salgını cadde, sokak seviyesinde tespit edebilecek kapasiteye ulaştık" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin insani yardım yapan ülkeler sıralamasında üst sıralarda olduğunu vurgulayan Bakan Koca," Dünya Sağlık Örgütü'nün "kimseyi geride bırakma" ilkesinin en güçlü uygulayıcısı olduk. İnsani ve vicdani diplomasi anlayışımızın göstergesi olarak bugün ülkemiz, insani yardım yapan ülkeler sıralamasında 8 milyar dolar ile en üst noktada bulunmaktadır. Bu yardımların içerisinde ise sağlık harcamaları en önemli kalemlerden birisini oluşturmaktadır. Kendi vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerini ülkemizde ağırladığımız 4 milyondan fazla Suriyeliye de ücretsiz ve aynı kalitede sunuyoruz. Bugüne kadar Suriyeli misafirlerimiz için yaklaşık 50 milyon muayene, 1,5 milyon ameliyat ve 2 milyondan fazla yatarak tedavi gerçekleştirdik. 5 milyonun üzerinde çocuğa aşılama yaptık. Bu çalışmalarımız tüm dünya ve DSÖ tarafından birçok kere takdir edilmiştir. Trajik bir durumun iyi yönetimine dair başarı hikayesi olarak nitelendirilmiştir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA