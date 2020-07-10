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Dünyanın en büyük makam odası...Başkan makamını meydana taşıdı

Bursa'da şeffaf belediyeciliği başka boyuta taşıyarak kapı, randevu ve bürokrasiyi ortadan kaldıran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, dünyanın en büyük makam odasında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük makam odası...Başkan makamını meydana taşıdı
10.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:55

Bursa'da şeffaf belediyeciliği başka boyuta taşıyarak kapı, randevu ve bürokrasiyi ortadan kaldıran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, dünyanın en büyük makam odasında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Makam odasını ilçenin merkezi konumundaki Adnan Menderes Meydanı'na taşıyan Başkan Mehmet Kanar, randevusuz olarak ağırladığı halkın sorunlarına belediyenin kapısına varmadan çözüm getiriyor.

'7'den 70'e yoğun ilgi'

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın bürokrasi duvarını yıkan uygulamasıyla vatandaşların müdürlüklerde gerçekleştireceği iş ve işlemler hız kazanırken hizmet meydanda başkanla başlıyor. Cuma günleri onlarca vatandaş tarafından ziyaret edilen Başkan Kanar, büyükler gibi miniklerin de yoğun ilgisiyle karşılaşarak her talebi tek tek not alıyor.

Başkan Mehmet Kanar yaptığı açıklamada, "Yine bir Cuma sabahı vatandaşlarımızla birlikte olduk daha belediyeye girmeden kapının önünde işlerini halletmeye çalıştık. Sağ olsunlar onlarda bizleri abileri, kardeşleri, arkadaşları gördükleri içinde hem çayımızı içtik, hem sohbet edip bir yandan da işlerini hallettik. İnsanlarımızın dertleriyle dertlenirken, ilçemizin geleceğine dair projelerimiz üzerine de istişarelerde bulunduk" dedi. Ağustos ayına kadar yoğun bir randevu trafiği olduğunu söyleyen Başkan Kanar, her ne olursa olsun halkla da içi çe olup bir arada olmak gerektiğinin altını çizdi.

'Uygulama gelenekselleşecek'

Randevuya gerek olmadan milletin meydanı Adnan Menderes Meydanına gelen vatandaşlara gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum diyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Uygulamanın geleneksel hale geleceğini belirterek milletimizin hizmetindeyiz" dedi.

'Vatandaştan tam not'

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a ulaşılabilir başkan ve şeffaf belediyecilik anlayışını ilçeye kazandırdığı için teşekkür eden vatandaşlar, halkla iç içe ve çözüm üreten uygulamaya da tam not verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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