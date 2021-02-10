Dünyanın en büyük LNG gemilerinden N'Soumer, Tekirdağ'da
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Dünyanın en büyük LNG gemilerinden N'Soumer, Tekirdağ'da

10.02.2021 10:02 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:07
Dünyanın en büyük LNG gemilerinden N'Soumer, Tekirdağ'da

CEZAYİR'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Lalla Fatma N'Soumer' isimli dünyanın en büyük LNG gemisi,Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan Botaş tesisleri terminaline yanaştı.

CEZAYİR'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Lalla Fatma N'Soumer' isimli dünyanın en büyük LNG gemisi,Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan Botaş tesisleri terminaline yanaştı. 

Cezayir'den 4 Şubat günü yola çıkan 144 bin 888 metreküp kapasiteli, sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan, Bahamalar bayraklı gemi, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan Botaş LNG tesisleri terminaline yanaştı. Geminin, beraberinde getirdiği sıvılaştırılmış doğalgaz boşaltımını gerçekleştirdikten sonra tekrar yola çıkacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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