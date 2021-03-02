Son dakika haberi: Dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazası Şanghay'da hizmete girdi
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Son dakika haberi: Dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazası Şanghay'da hizmete girdi

02.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:46
Son dakika haberi: Dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazası Şanghay'da hizmete girdi

Son dakika haber: Yazılım şirketi AiFi, Çin'in Şanghay kentinde dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazasını açtı.

Yazılım şirketi AiFi, Çin'in Şanghay kentinde dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazasını açtı.Yaklaşık 370 metre karelik mağazada, 200 kamera kullanılıyor.

Yazılım şirketi AiFi, Çin'in Şanghay kentinde dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazasını açtı. Yaklaşık 370 metre karelik mağazada, müşterilerin kasa kullanmadan alışveriş yapabilmeleri için yaklaşık 200 kamera kullanılıyor.

YAPAK ZEKA ÜRÜNLERİ TANIMLIYOR

Müşterilerin ürünleri ne zaman aldıkları ve ne zaman bıraktıkları algılanıyor ve otomatik olarak oluşturulan sepetler böylelikle güncelleniyor. Müşteri mağazayı terk ettiğinde AiFi uygulama aracılığıyla dijital bir makbuz gönderiliyor. Insider'a konuşan AiFi'nin CEO'su Steve Gu, "İnsanlar bir dükkana girebilir, bir şeyler alabilir ve sonra gidebilir" ifadelerini kullandı. Öte yandan, otonom mağazacılığın Amazon Go'nun gelişiyle son yıllarda sıklıkla bahsi geçtiği ifade edilirken Gu, AiFi'nin farkının bir perakendeci olmaması olduğunu dile getirdi. Bunun yerine AiFi'nin bir yazılım şirketi olduğu, yapay zeka (AI) teknolojisini üçüncü taraf perakendecilere sattığı ve Amazon Go mağazalarının Amazon tarafından işletildiği ifade edildi.


Son dakika haberi: Dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazası Şanghay'da hizmete girdi
Son dakika haberi: Dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazası Şanghay'da hizmete girdi
Son dakika haberi: Dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazası Şanghay'da hizmete girdi
Son dakika haberi: Dünyanın en büyük kamerayla çalışan otonom mağazası Şanghay'da hizmete girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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