Dünyanın en büyük internet şirketi değişmedi
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Dünyanın en büyük internet şirketi değişmedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Dünyanın en büyük internet şirketi değişmedi

Dünya çapındaki en büyük internet şirketlerinin piyasa değeri açıklanırken, 1 trilyon 662 milyar dolar piyasa değeri ile Amazon, 2021 Şubat itibarıyla birinci sıradaki yerini korudu.

Dünya çapındaki en büyük internet şirketlerinin piyasa değeri açıklanırken, 1 trilyon 662 milyar dolar piyasa değeri ile Amazon, 2021 Şubat itibarıyla birinci sıradaki yerini korudu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, en büyük internet şirketlerinin piyasa değerleri açıklandı. Liste şu şirketler ile devam etti; Paypal, Netflix, Adobe, Salesforce.com, Booking, ByteDance, ServiceNow, JD.com, Uber, Meituan-Dianping.

Ajans Press, internet şirketleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıldan bugüne kadar 1 trilyon 662 milyar dolar piyasa değeri olan Amazon ile alakalı basına 18 binden fazla haber yansıdığı tespit edildi. Google'ın ana şirketi olan Alphanet ise 1 trilyon 392 milyar dolar piyasa değeri ile ikinci sıraya yerleşirken, Türkiye'de sadece bir habere konu olabildi. Üçüncü sırada ise ülkemizde yaygın olarak kullanılan Facebook yer alırken, 35 bin 910 haber adedi ile bu şirketler arasında en çok konuşulan oldu. 1999 yılında kurulan Alibaba ise 571 milyar dolar ile dördüncü sıraya yerleşirken, ülkemizde 2 bin 195 haberde yer edindi. Çin merkezli bilişim şirketi Tencent ise 461 milyar dolar ile beşinci sıraya yerleşirken, bin 118 haberle Türkiye'de haber olma konusunda pek başarı gösteremedi. Öte yandan dünyanın en değerli şirketleri listesinde ise en değerli 10 şirketten 7'sinin dijital teknoloji alanında faaliyet gösterdiği saptandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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