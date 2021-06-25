Dünyanın en büyük iç giyim üreticileri, yeni iş birlikleri için İstanbul'a gelecek
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Dünyanın en büyük iç giyim üreticileri, yeni iş birlikleri için İstanbul'a gelecek

Dünyanın en büyük iç giyim üreticileri, yeni iş birlikleri için İstanbul'a gelecek
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kanpolat, "3-6 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştireceğimiz Linexpo Streetfest'te dünya devlerini ağırlayacağız. Yeşildirek'i bölgenin en güçlü üretim üssü yapmak için her türlü iş birliğini gerçekleştireceğiz.

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kanpolat, "3-6 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştireceğimiz Linexpo Streetfest'te dünya devlerini ağırlayacağız. Yeşildirek'i bölgenin en güçlü üretim üssü yapmak için her türlü iş birliğini gerçekleştireceğiz. İç giyimde 'Made in Turkey' markasını dünyanın her yerine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

TİGSAD açıklamasına göre, Derneğin 11. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı. Üyelerin çoğunluk oylarını alan Nazım Kanpolat, TİGSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Mustafa Nazik'ten devraldı.

Açıklamada genel kurul toplantısındaki konuşmasına yer verilen Kanpolat, başkanlık görevini devraldığı Mustafa Nazik ve ekibine sektöre katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yeni dönemin pek çok ilkle başlayacağını aktaran Kanpolat, "Ticaretimize ve ülkemize değer katacak yeni bir dönemi başlatmanın heyecanı içindeyiz. İç giyim sektöründe bir ilki gerçekleştirerek dünyanın dikkatini İstanbul'a çekeceğiz. 3-6 Ağustos'ta iç giyim sektörünün merkezi sayılan Yeşildirek'te ilk kez gerçekleştirileceğimiz Linexpo Streetfest, aynı zamanda dünya devlerini ağırlayacak." ifadelerini kullandı.

İç giyimde "Made in Turkey" markasını dünyanın her yerine taşıyacaklarını belirten Kanpolat, bu kapsamda dünyanın ünlü markalarının İstanbul'a davet edildiğini bildirdi.

"Yerli üretim için iş birliklerinin bağlantısını yapacağız"

Nazım Kanpolat, aralarında Victoria's Secret, Yamamay, CSP International ve Maglieficio Emmebivi'nin de olduğu 10'a yakın üretici markanın Linexpo Streetfest'e katılacağını ve Türk üreticilerle iş birliklerini görüşmek üzere olumlu dönüş yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük iç giyim markası Victoria's Secret ve İtalya'nın devi Maglieficio Emmebivi bu markalar arasında. Bünyesinde 9 ünlü markayı barındıran CSP International, Milan borsasında işlem gören tek İtalyan iç giyim markası. Ayrıca, yüksek kalitesiyle ve şıklığıyla tanınan yine İtalyan Yamamay, iç giyimin dışında çanta ve ayakkabı sektörlerinde de iddialı. Tamamı bu büyüklükte 10'dan fazla dünya markasını İstanbul'da ağırlayacağız. Yapacağımız özel etkinliklerle bu markaların yetkililerini güçlü Türk üreticilerle buluşturarak yerli üretim için iş birliklerinin bağlantısını yapacağız. İç giyimde yeni dönem, yeni projelerle başlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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