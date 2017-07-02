Dünyanın "En Büyük" Horon Halkası Rekor Denemesi Yapılacak

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenecek 16. Kadırga Şenlikleri kapsamında, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için 2 bin 150 kişiyle dünyanın "en büyük" horon halkası rekoru denemesi yapılacak.



Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, İznik Gölü Orhangazi Sahili'ndeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, rekor denemesinin "El Ele Tutuşalım Rekorda Buluşalım" sloganıyla yapılacağını söyledi.



Rekor denemesi başarılı olsa da verilecek mesajın önem arz ettiğini belirten Çağlayan, "Daha önceden Almanya'ya ait rekorun Türkiye'de egale edilmesi hatta kırılamayacak oranda daha ileriye taşınması noktasında inşallah 9 Temmuz'da yüreği Türkiye sevdası ile atan herkes bu alanda olacak." ifadesini kullandı.



Sadece ellerin birleşmesi, omuzların bütünleşmesi değil bütün kalplerin de aynı hedefe yönelmesinin bu rekor denemesiyle amaçlandığı anlatan Çağlayan, "Hele hele 15 Temmuz'un yıl dönümüne tevafuk eden bugünlerde böyle birlik beraberlik görüntüsünün ülkemize pozitif manada çok katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 15 Temmuz gecesi meydanlara dökülen insanlar nasıl bütün siyasi görüşlerinden, etnik farklılıklarından sıyrılıp, ülkenin bekası noktasında tek hedefe yöneldilerse inşallah önümüzdeki hafta buraya gelenler de aynı hedefin birer unsuru olarak yüreklerini ortaya koyacaklar." diye konuştu.



"Dünya rekorunun gerçekleştirilmesinden bizim hiçbir şüphemiz yok"



Rekor denemesinin sponsorlarından Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de Orhangazi Belediyesi ve derneklerle bir dünya rekoru gerçekleştirmek üzere harekete geçtiklerini dile getirdi.



"Dünya rekorunun gerçekleştirilmesinden bizim hiçbir şüphemiz yok." diyen Edebali, şöyle devam etti:



"2 bin 150 insanımız el ele kol kola omuz omuza, yürek yüreğe burada bu halkaları gerçekleştireceğiz. Ancak kıracağımız rekor bile yüreklerimizde ve 80 milyon insanın yüreğinde hissedeceği etkileşimin yanında daha da küçük kalacak. Biz bu 2 bin 150 kişinin oluşturacağı birlikteliğin aynı zamanda 80 milyon ülke insanının da dünyaya 'Biz biriz beraberiz, kardeşiz ve bir arada yaşayacağız.' mesajıdır. Bu topraklara ait bütün değerler kültürler hepsi bizim zenginliğimizdir ve onu burada Orhangazi'de, İznik Gölü'nün kenarında bütün dünyaya haykırmış olacağız."



"Ülkemize bu rekorun geri kazandırılması gerektiğine karar verdik"



Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu ise dünyanın en büyük horonu rekorunun Almanya'da olduğunu hatırlattı. Türkiye'ye ait bir kültürün rekorunun Almanya'da olmasını arzu etmediklerini vurgulayan Uğurlu, şöyle konuştu:



"Ülkemize bu rekorun geri kazandırılması gerektiğine karar verdik. Bin 144 kişi ile Almanya'da olan rekorun 2 bin 150 kişi ile inşallah Bursa Orhangazi'de çok daha üstüne çıkarak bir dünya rekoru kırmış olacağız. Bütün şartlar hazır. Motivasyonumuz zirvede, moralimiz süper. Rekoru kıracağız, kültürü de inşallah ülkemize kazandırmış olacağız. Almanya'nın Türkiye devlet büyüklerine karşı yaptığı usulsüz, saygısız davranışlardan rahatsız oluyoruz. Bursa Osmanlı'nın da aynı zamanda doğduğu, büyüdüğü şehir. Dünyaya açıldığı ve adaletin dağıtılması için ilk adımın atıldığı büyük bir kent Bursa, bir payitaht. Dolayısıyla bu rekorun Bursa'da olmasının bizim açımızdan da ülkemiz açısın da önemli olduğuna kanaat getirdik, inandık, karar verdik. Hem şehrimizin tanıtımı hem de dünyaya en azından "El ele tutuşacağız, birlikte biz Türkiye'yiz. Birlikte biz güçlüyüz. Bir aradayız, her zaman güçlüyüz, her zaman güçlü bir iradeye sahibiz' mesajını da vereceğiz."



Rekor denemesi 9 Temmuz'da İznik Gölü Orhangazi Sahili'nde gerçekleştirilecek.