Dünyanın en büyük et üreticisi JBS SA, siber saldırıya uğradı
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Dünyanın en büyük et üreticisi JBS SA, siber saldırıya uğradı

Dünyanın en büyük et üreticisi JBS SA, siber saldırıya uğradı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW Dünyanın en büyük taze et üreticisi JBS SA, internet korsanlarının hedefi olduğu gerekçesiyle Kuzey Amerika ve Avustralya'daki internet ağlarını kapatmak zorunda kaldığını duyurdu.

NEW Dünyanın en büyük taze et üreticisi JBS SA, internet korsanlarının hedefi olduğu gerekçesiyle Kuzey Amerika ve Avustralya'daki internet ağlarını kapatmak zorunda kaldığını duyurdu.

ABD'deki taze et ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan ve dünyanın en büyük et tedarikçisi olan Brezilya merkezli JBS SA, internet sistemlerine hackerlar tarafından siber saldırı gerçekleştirildiğini, bu nedenle bazı işletmelerinde üretime ara verdiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle Kuzey Amerika ve Avustralya'daki bilgisayar ağlarını bir süreliğine kapatmak zorunda kaldıklarını belirten şirket yönetimi, et tedarikçilerinin ve müşterilerin ihtiyacını karşılamada bir süreliğine gecikme yaşanabileceğini kaydetti.

Amerikan medyası da, firmanın Kanada'nın en büyük et paketleme tesislerinden biri olan işletmesinde üretime ara verdiğine ve ABD'deki bazı mezbahalar dışında Avustralya'daki tüm kesimleri durdurduğuna değinerek, saldırının küresel gıda güvenliği için de yeni bir tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı.

20 ülkede tesisleri bulunan şirket, gelirlerinin yüzde 50'sini ABD'deki üretiminden elde ediyor.

Gelirinin yüzde 4'ünü Avustralya ve Yeni Zelanda, yüzde 3'ünü ise Kanada'dan elde eden şirketin, Avrupa ve Güney Amerika'da da operasyonları bulunuyor.

İnternet korsanları, Colonial Pipeline Co. isimli petrol firmasına da mayıs ayında siber saldırı düzenleyerek ABD'de birkaç gün boyunca petrol akışını durdurmuş ve ülkede ciddi bir benzin kıtlığına neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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