Dünyanın en büyük et üreticilerinden JBS SA, bilgisayar korsanlarına 11 milyon dolar fidye ödedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyanın en büyük et üreticilerinden JBS SA, bilgisayar korsanlarına 11 milyon dolar fidye ödedi

Dünyanın en büyük et üreticilerinden JBS SA, bilgisayar korsanlarına 11 milyon dolar fidye ödedi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Ekonomi

NEW Dünyanın en büyük taze et üreticisi JBS SA, şirket bilgisayarlarına sızan internet korsanlarına 11 milyon dolar fidye ödediğini duyurdu.

NEW Dünyanın en büyük taze et üreticisi JBS SA, şirket bilgisayarlarına sızan internet korsanlarına 11 milyon dolar fidye ödediğini duyurdu.

ABD'deki taze et ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve dünyanın en büyük et tedarikçilerinden olan Brezilya merkezli JBS SA, internet sistemlerine siber saldırı gerçekleştiren hacker grubuna 11 milyon dolar fidye ödediğini doğrulayarak tam kapasite üretime tekrar başladığını açıkladı.

Şirket, teknoloji çalışanlarına ve harici siber güvenlik uzmanlarına danıştığını ve hiçbir verinin çalınmadığından emin olmak için ödeme yapmaya karar verdiğini söyledi.

JBS USA CEO'su Andre Nogueira yaptığı açıklamada, "Bu, şirketimiz ve şahsım adına verilmesi çok zor bir karardı." dedi.

JBS, geçen hafta ABD'deki dokuz sığır eti işleme tesisindeki operasyonları geçici olarak durduran ve diğer tesislerde aksamalara neden olan bir fidye yazılımı saldırısına uğramış, konuyu araştıran Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırıyı hem REvil hem de Sodinokibi olarak bilinen Rus bağlantılı bir fidye yazılımı grubuna bağlamıştı.

ABD'e siber saldırılar son zamanlarda arttı

ABD'nin büyük ölçekli firmalarına karşı fidye yazılımı saldırılarının son iki yılda önemli ölçüde arttığı gözlemlenirken, korsanların ödemeyi kripto para olarak istemesi dikkat çekti.

Blok zincir analiz firması Chainalysis'e göre, fidye yazılımı saldırılarının kurbanları geçen yıl en az 412 milyon dolar fidye ödemek zorunda kaldı.

Siber korsanlar, daha önce de Amerikan petrol boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline'ın bilgisayar sistemlerine girerek ülkenin doğu kıyısındaki benzin istasyonlarında uzun kuyruklara sebep olmuştu.

İnternet korsanları 4,3 milyon dolarlık fidyenin özellikle takip edilmesi zor olan Bitcoin üzerinden ödenmesini istemiş, Colonial Pipline bu isteği yerine getirerek bilgisayar sisteminin yönetimine tekrar sahip olabilmişti.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Üst üste dört gündür düşen altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor
Üst üste dört gündür düşen altının gram fiyatı 519 liradan işlem görüyor
5 gündür düşüşünü sürdüren dolar 8,58'den işlem görüyor
5 gündür düşüşünü sürdüren dolar 8,58'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı 523 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 523 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Bülent Turan Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Fatma Turgut Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ergin Ataman Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünyanın en büyük et üreticilerinden JBS SA, bilgisayar korsanlarına 11 milyon dolar fidye ödedi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 20:09:39. #1.16#

title