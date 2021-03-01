Dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç'te faaliyete geçti
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Dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç'te faaliyete geçti

01.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:16
Dünyanın en büyük elektrikli feribotu Norveç'te faaliyete geçti

Türkiye'de üretilen dünyanın en büyük tam elektrikli feribotu, Norveç'in en yoğun feribot rotası Moss ile Horten arasında hizmet vermeye başladı.

Türkiye'de üretilen dünyanın en büyük tam elektrikli feribotu, Norveç'in en yoğun feribot rotası Moss ile Horten arasında hizmet vermeye başladı.

Dagbladet gazetesinin haberine göre, Bastö Fosen tarafından işletilen Bastö Electric adlı tam elektrikli feribot, bugün ilk seferini yaptı.

Elektrikli feribot, her yıl yaklaşık 3,8 milyon yolcu ve 1,8 milyon aracın taşındığı Moss ile Horten rotasında akü enerjili 3 feribottan ilki olmasıyla dikkati çekiyor.

144 metre uzunluğundaki feribot, Türkiye'de 20 ayda yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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