Dünyanın En Büyük Dijital Kamerası İlk Resmini Çekti

10 yıldan uzun süren ve 700 milyon dolara mal olan çalışmalar sonucunda, dünyanın en büyük dijital kamerası ilk resmini nihayet çekti.

10 yıldan uzun süren ve 700 milyon dolara mal olan çalışmalar sonucunda, dünyanın en büyük dijital kamerası ilk resmini nihayet çekti. Amerika'nın iki federal dairesinin ortak projesi gelecek 10 yıl boyunca evrenin görüntülerini kaydetmek için tasarlandı

Kaynak: DailyMotion.com