Dünyanın En Büyük Dijital Kamerası İlk Resmini Çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünyanın En Büyük Dijital Kamerası İlk Resmini Çekti

28.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:48

10 yıldan uzun süren ve 700 milyon dolara mal olan çalışmalar sonucunda, dünyanın en büyük dijital kamerası ilk resmini nihayet çekti.

10 yıldan uzun süren ve 700 milyon dolara mal olan çalışmalar sonucunda, dünyanın en büyük dijital kamerası ilk resmini nihayet çekti. Amerika'nın iki federal dairesinin ortak projesi gelecek 10 yıl boyunca evrenin görüntülerini kaydetmek için tasarlandı

Dünyanın En Büyük Dijital Kamerası İlk Resmini Çekti

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Özlem Zengin Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Domagoj Vida Cüneyt Çakır Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın En Büyük Dijital Kamerası İlk Resmini Çekti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 17:49:33. #1.14#
title