Dünyanın en büyük deniz aşırı uyuşturucu operasyonu: Belçika'da limanda 11,5 ton saf kokain ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum
BBC

Dünyanın en büyük deniz aşırı uyuşturucu operasyonu: Belçika'da limanda 11,5 ton saf kokain ele geçirildi

05.11.2020 17:27 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:31
Dünyanın en büyük deniz aşırı uyuşturucu operasyonu: Belçika'da limanda 11,5 ton saf kokain ele geçirildi

Belçika polisinin Antwerp Limanı'nda düzenlediği operasyonda, 11,5 ton saf uyuşturucu ele geçirildi.

Belçika polisinin Antwerp Limanı'nda düzenlediği operasyonda, 11,5 ton saf uyuşturucu ele geçirildi. Antwerp Savcılığı'na göre bu, şu ana kadar dünya çapında deniz aşırı operasyonlarda ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu.

Savcılığa göre, Güney Amerika'daki Guyana'dan gelen hurda metalle dolu 5 konteynere gizlenen kokain, sınırın hemen karşısındaki Hollandalı bir şirkete gönderildi.

Savcılık yetkilileri, tek kalemde yakalanan en büyük denizaşırı uyuşturucu olan 11,5 ton saf kokainin piyasa değerinin yaklaşık 900 milyon euro olduğunu söyledi.

Deniz aşırı olmayan uyuşturucu operasyonlarındaki rekor ise geçen yıl Pennsylvania eyaletinde ele geçirilen 16 ton kokainle ABD polisine ait.

Olayın, geçen ay yakalanan eski "süper polis" Willy Van Mechelen'in çetesiyle bağlantılı olduğu açıklandı.

'Süper polisin' mafyayla işbirliği

Savcılığın talimatı üzerine Belçika ve Hollanda'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.





Ekim ayında düzenlenen bir operasyonda 2 ton uyuşturucu bulunan bir konteynerin ele geçirilmesi üzerine, van Mechelen ile birlikte 21 kişi gözaltına alınmıştı.

1990'ların ortalarına kadar Anvers'in en ünlü organize suçlarla mücadele uzmanı olan Willy van Mechelen'in, yer altı dünyası ile işbirliği içinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Savcılık, çökertilen çetenin, dünyadaki büyük uyuşturucu kartelleri ile bağlantılı olduğunu bildirdi.

BBC

İlgili Haberler

Cenevre: Yaklaşık 36 bin TL ile dünyanın en yüksek asgari ücretinin uygulandığı yer
Cenevre: Yaklaşık 36 bin TL ile dünyanın en yüksek asgari ücretinin uygulandığı yer
Davalık olan Almanya ile Danimarka'yı bağlayacak dünyanın en uzun tünelinin inşaatına devam kararı
Davalık olan Almanya ile Danimarka'yı bağlayacak dünyanın en uzun tünelinin inşaatına devam kararı
Hollandalı bilim insanları insan vücudunda ilaç taşıayacak dünyanın en küçük teknesini üretti
Hollandalı bilim insanları insan vücudunda ilaç taşıayacak dünyanın en küçük teknesini üretti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Burak Özçivit Oktay Kaynarca Bergüzar Korel
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Bahattin Şimşek
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın en büyük deniz aşırı uyuşturucu operasyonu: Belçika'da limanda 11,5 ton saf kokain ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 17:33:36. #1.14#
title