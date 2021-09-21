Dünyanın en büyük çocuk mobilya fuarına Bursalı firma damga vurdu - Haberler Ekonomi
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Dünyanın en büyük çocuk mobilya fuarına Bursalı firma damga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Dünyanın en büyük çocuk mobilya fuarına Bursalı firma damga vurdu

Almanya'nın Köln kentinde 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Kind Jugend 2021 Fuarı tamamlandı.

Almanya'nın Köln kentinde 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Kind Jugend 2021 Fuarı tamamlandı. Moremo Kids, dünyanın farklı ülkelerinden 160 katılımcı firmanın yer aldığı fuarda Türkiye'yi ve Bursa'yı başarıyla temsil etti.

Pandemi nedeniyle önceki yıllarda ara verilen fuar kapılarını yeniden açtı. 61 yıldır dünyanın en önemli çocuk mobilyası fuarı olarak kabul edilen organizasyona Türkiye'den sadece 3 firma katıldı. 24 yıldır kişiye özel çocuk mobilyası üreten Moremo Kids, fuardaki tek butik Türk markası olarak dikkatleri üzerine topladı.

Firma kurucu ortakları Yusuf Katana ve Pervin Katana, 3. kez katıldıkları fuar için önce endişe ettiklerini, ancak pandemi dolayısıyla yaşanan hammadde sıkıntısı ve nakliye fiyatlarındaki aşırı artışın kendileri açısından avantaja dönüştüğünü gözlemlediklerini vurguladı. El işçiliği üretim yaptıkları için ürünlerinin dünya genelinde çok daha kıymetli ve özel hale geldiğini vurgulayan Yusuf Katana; "Daha önceki yıllarda en çok ziyaretçimiz İngiltere'den oluyordu. Bu yıl maalesef İngiltere'nin uyguladığı karantina ve yasaklar dolayısıyla ziyaretçi gelmedi. Uzak Doğu ülkelerinden de ziyaretçi yoktu. Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya, İspanya, İsveç, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, İtalya, Hırvatistan, Romanya, Estonya ve Irak'tan ziyaretçilerimiz vardı. Fuar sürecinde olumlu görüşmelerimiz oldu. Fuar dönüşü görüştüğümüz firmalarla bağlantılarımız devam ediyor" diye konuştu.

Diğer yıllardan farklı olarak ilk 3 gün yüz yüze gerçekleştirilen Fuar'ın, 31 Ekim'e kadar dijital ortamda satıcı ve alıcıları buluşturmaya devam edeceğini açıklayan Yusuf Katana, "Online fuar bizim için de farklı bir deneyim olacak ve sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Butik üretim yaptığımız için müşteriler konusunda aslında çok seçiciyiz. Yüksek adetli ürün isteyen mağazalar zinciri markalarla çalışmak istemiyoruz. Bu firmalardan gelen taleplere olumsuz dönüş yapıyoruz. Amacımız bizim gibi butik çalışabileceğimiz firmalarla uzun soluklu ve samimi işbirlikleri kurabilmek" dedi.

Fuarı değerlendiren Moremo Kids Kurucu Ortağı Pervin Katana ise, dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçilerin kendi ürünlerini beklediklerinden fazla beğenmelerinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Moremo'nun artık Bursa'nın yerel markası olmaktan çıktığının altını çizen Pervin Katana; "Firmamız; Bursa'nın yerel markası olmanın çok daha ötesine taşınarak, uluslararası marka olma yönünde her geçen gün çok daha fazla ilerleme kaydediyor. 24 yıldır olduğu gibi odak noktamıza çocukları alıp onlar için sağlıklı, güvenli, kaliteli ve el işçiliği ile özel mobilyalar üretiyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde bizimle aynı düşüncedeki özel insanlarla ticari işbirlikleri kurmak ve daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Dünyanın en büyük çocuk mobilya fuarına Bursalı firma damga vurdu

Dünyanın en büyük çocuk mobilya fuarına Bursalı firma damga vurdu

Dünyanın en büyük çocuk mobilya fuarına Bursalı firma damga vurdu

Dünyanın en büyük çocuk mobilya fuarına Bursalı firma damga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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