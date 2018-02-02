Dünyanın En Büyük Çip Üreticisi Samsung, Intel Tacını Devretti

Intel Yerini Samsung'a Bıraktı, Samsung Dünyanın En Büyük Çip Üreticisi Oldu



Intel Tacını Samsung'a Devretti, Dünyanın En Büyük Çip Üreticisi SAMSUNG…

Intel on yıllar boyunca çip üretiminde baskın ve lider konumunda bir şirket oldu. Ancak 2017'de iki şirketin yıllık finansal raporlarına bakıldığında Intel'in Tacını Samsung'a Devrettiğini Görüyoruz.İlk önce Bloomberg tarafından kaydedilen liderliğin değişiminde rakamlar şöyle gerçekleşti. Intel'in 62.8 milyar dolarlık yıllık geliri elde ederken, Samsung'un yarı iletken bölümü tarafından 69.1 milyar dolar ile Intel'i geride bıraktı.

Intel'in odak noktası x86 işlemciler üzerinde olduğu için tam anlamıyla kıyaslama yapmak kolay değil; Samsung'un gücü daha çok bellek ve flaş depolama üretiminde fakat parasal anlamda Samsung artık daha büyük.

Finansal kaynakların ötesinde Samsung'un bellek ürünleri, teknolojinin geleceği için Intel'in geleneksel CPU'larından daha önemli bir temel olmaya başladığı görülüyor. Bu günlerde içinde Samsung RAM olmayan bir akıllı telefon veya tablet bulmak olduk zor. Şirket ayrıca solid state drive storage SSD Disk pazarının üçte birinden fazlasına hükmediyor.

Son üç aylık raporunda Samsung; otomotiv elektroniği ve AI için gerekli bulut sunucuları ve yonga setleri için yüksek yoğunluklu bellek ürünleri talebindeki artışı bekliyor. Bu nedenle yalnızca Samsung; satın aldıklarımızın yanı sıra gelecek donanım ve hizmetlerden ekstra gelir elde etmek için ideal bir konumdadır.

Samsung'un çipli üretim işletmesinin ölçeğini daha iyi anlamak için; aynı zamanda TV'lerin, her çeşit ev aletinin, akıllı telefon ekranının önde gelen üreticileri arasında olduğunu ve dünyanın en üretken akıllı telefon satıcısı olduğunu da unutmamamız gerekiyor.

Yine de açıklanan rekor düzeydeki dördüncü çeyrek kazançlarına en büyük katkı, "bileşenlerin işi, DRAM ve NAND üreten Bellek" işinden geldi. Hafıza fiyatları artan talep karşısında artarken şirketin kısa vadede liderliğini Intel'e yeniden devretmesi zor görünüyor.

http://www.teknotalk.com/dunyanin-en-buyuk-cip-ureticisi-samsung-62086/