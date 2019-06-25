Dünyanın en büyük çimento üreticileri INTERCEM için İstanbul'da

Çimento sektörünün 2019 ihracat hedefi 800 milyon dolar

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) işbirliğiyle düzenlenen INTERCEM Konferansı 34 ülkeden 400 sektör temsilcisini bir araya getiriyor.

İki gün sürecek konferansın ilk gün açılış konuşmalarını Ticaret Bakanı Yardımcısı Tuna Turagay, TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ile yaptı. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal da konferansta yaptığı sunumla sektörün gelecek vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

"Çimento ihracatında yüksek potansiyelimiz var "

TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, dünya genelinde 115 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk çimento sektörünün yılsonu hedefinin yüzde 30 ihracat artışı gerçekleştirmek olduğunu belirterek, "Portland çimentoda,ABD gibi ülkelere ihracatımızda ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz. İhracatçılarımızın bu pazarlarda daha aktif olmasının, ihracat performansını daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

"Beton yollar çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor"

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük üreticisi olan Türk çimento sektörünün 19 bin kişiye istihdam sağladığını, geçtiğimiz yıl 2,3 milyar dolar ciro ve 614 milyon dolarlık ihracat hacmiyle ekonomide önemli bir paya sahip olduğunu belirten TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir şunları söyledi:

"Yılın ilk 5 ayında çimento ihracatımız yüzde 60'lık artış ile 383 milyon Dolara ulaştı. Bu artışın yüzde 48'i çimento, yüzde 142'si ise klinker ihracatından kaynaklandı."

Sektörün yurtiçinde büyümesi için konut ve altyapı projelerine ek olarak, beton yol ve beton bariyerler, atıkların alternatif yakıt olarak kullanımı ve atık ısı geri kazanımı konularına büyük önem verdiklerini belirten Özdemir şunları söyledi:

"Beton yollar, düşük maliyet avantajıyla yüksek sürüş konforu sağlıyor. Özellikle tünel içinde beton yolların kullanılması tünel güvenliğine de maksimum katkı veriyor. Olası tünel yangınları sırasında zehirli gaz çıkarmaması, inorganik bir malzeme olan betonu çok cazip kılıyor.Pek çok ülkede 1 kilometreden uzun tünellerde beton yol kullanılması yasal olarak zorunlu. Daha sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi için, beton yolların ülkemizde de yaygınlaşması gerekiyor."

"Sektörde çalışan sayısı yüzde 20 arttı"

Türk çimento sektörünün, yurtiçinde artan üretim kapasitesiyle istihdama verdiği katkıyı daha da ileriye taşıdığını belirten ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık şunları söyledi:

"Ülke içindeki vizyonu, Türkiye'yi hak ettiği kaliteli altyapı ve yaşam koşullarına kavuşturmak olan çimento sektörü yurt genelinde sağlıklı yapı stoğunun oluşturulması ve güvenli yolların inşası için çalışmalarını sürdürürken, güvenli ve büyük bir istihdam kapısı olmaya devam etmektedir. Sektörümüz son 10 yılda çalışan sayısında yaklaşık yüzde 20, klinker üretim kapasitesinde ise yaklaşık yüzde 30 oranında artış sağlamıştır. Toplam çalışan sayısı 19 bine ulaşan sektörde yönetici ve yönetici adaylarına verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği alanında sürdürdüğümüz yatırımlar da sektörümüze ve insan kaynağımıza güç katmaya devam edecektir."

"2019 yılı ihracat hedefimiz 800 milyon dolar"

Türk çimento endüstrisinin dış pazar erişimini sürekli artırarak geçtiğimiz yıl 13,7 milyon ton ihracat gerçekleştirdiğini ve bu yıl 800 milyon dolar ihracat hedefi belirlediklerini ifade eden Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal şunları söyledi:

"Yüksek ürün kalitemiz ve mükemmelleştirmeye çalıştığımız satış sonra destek hizmetlerimizle artan dış talebi karşılayabilecek üretim kapasitesine fazlasıyla sahibiz. Bu yıl ihracat hedefimizi 14,5 milyon ton ve 800 milyon dolar olarak belirledik. Gelecek yıl ise performansımızı daha da artırmak ve 16 milyon ton seviyesine taşımak istiyoruz. Verimlilik odaklı olarak yeni iş bağlantıları yapacak ve bu hedefleri tutturacağız."

Kaynak: Bültenler