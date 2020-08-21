Dünyanın en büyük barajında rekor su seviyesi kaydedildi Dünyanın en büyük baraj projesi olarak bilinen Çin'deki Üç Boğaz Barajı'nda sellerin ardından rekor su seviyesi kaydedildi.

Dünyanın en büyük baraj projesi olarak bilinen Çin'deki Üç Boğaz Barajı'nda sellerin ardından rekor su seviyesi kaydedildi.

Çin, son haftalarda şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle mücadele ediyor. Hubei eyaletine bağlı Yiling bölgesinde bulunan ve Yangtze Nehri üzerine kurulu olan dünyanın en büyük hidroelektrik barajı olan Üç Boğaz Barajı, son haftalarda meydana gelen sellerde en ağır sınavını veriyor. Bölgede medyada gelen sellerin ardından barajda rekor su seviyesi kaydedildi. Barajı besleyen Yangtze Nehri'nin saniyedeki debisinin 75 bin metreküpe ulaştığı açıklandı. Baraj yetkilisi, barajdaki suların önceden boşaltılarak sel için tamamen hazır hale getirildiğini aktardı.

Üç Boğaz Barajın'nn sel sezonunun başlangıcından bu yana 9 sele başarıyla direndiği belirtildi. Üç Boğaz projesi, 2 bin 309 metre uzunluğunda ve 185 metre yüksekliğinde bir barajdan oluşuyor. - PEKİN

Kaynak: İHA