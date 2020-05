Dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru heyecanlı atlayış Profesyonel olarak yamaç paraşütü sporuyla uğraşan Cengiz Koçak takım arkadaşı Ferdi Toy eşliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Artvin'de bulunan Genya Dağı'ndan, dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru, wingsuit olarak adlandırılan paraşüt atlayışı gerçekleştirdi.

Koçak yaptığı atlayışla, 22 metre yüksekliğinde bulunan Atatürk heykeli ve 60 metre uzunluğunda olan Türk bayrağının arasından, 200 kilometre hızla geçerek, Çoruh nehrinin kenarına indi.

Dünyanın en riskli ve en heyecanlı sporları arasında yer alan yamaç paraşütü ve wingsuit atlayışları konusunda dünyaca üne sahip olan Cengiz Koçak bu kez, Artvin'de Atatepe'de yeralan Atatürk heykeline doğru heyecanlı bir atlayış gerçekleşti.

Profesyonel olarak yamaç paraşütü sporuyla uğraşan Cengiz Koçak ve Ferdi Toy "Why not" (Neden Olmasın) isiminde kurdukları takımla dünyanın ve Türkiye'nin birçok bölgesinde atlayış yapıyorlar.

İki arkadaş bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk'e karşı duydukları minnet ve saygıyı ifade etmek üzere dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru atlayış gerçekleştirdiler.

Artvin'deki Genya Dağı'na çıkan Why not takımı, burada yaptıkları hazırlıkların ardından Atatürk heykeline doğru atlayış gerçekleştirdiler.

Cengiz Koçak burada yaptığı açıklamada, "Bir süredir aklımızda olan projemizi tamamlamak için Artvin'e geldik. Ben hayatımda ilk paraşütçüyü 19 Mayıs'ta gördüm. Bu yüzden 19 Mayıs benim için çok önemli. 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günün yıl dönümü. Atatürk'e karşı duyduğum minneti, sevgiyi ifade etmek için bu atlayışı gerçekleştirdim. Wingsuitimle 200 kilometre hıza ulaşınca Dünyanın en büyük Atatürk heykeli ile oradaki Türk Bayrağı arasından geçip, Çoruh nehrinin kenarına indik. Bizim için önemi Artvin'de dünyanın en büyük Atatürk heykelinin olması ve bunun 19 Mayıs gibi önemli bir günün yıl dönümünde yapmak. İlklerini benimsediğimiz Atatürk'e bir minnet gösterisiydi. Umuyoruz ki güzel bir şey oldu" dedi.

"O ANI NEFESİMİ TUTARAK İZLEDİM"

Takım arkadaşı Ferdi Toy ise profesyonel yamaç paraşütü pilotu olduğunu ve hayatını da bunla kazandığını belirterek 11 yaşından beri havacılığın içinde olduğunu söyledi. Toy "12 yıldır yamaç paraşütu ile uçuşlar yapıyorum. Cengiz'le 'Why not' (Neden Olmasın) isimli bir takımımız var. Daha önce yapılmamış işler yapmaya çalışıyoruz. Hayatımızı bununla devam ettiriyoruz. Bu bizim yaşama şeklimiz. Burada geçen yıl bu atlayışı denemiştik. Ama tam istediğimiz gibi olmamıştı. Geçen yıl burada nasıl ve neler yapabileceğimizi gördük. Bunu yapabileceğimize emindik. Sadece doğru zamanı bekliyorduk. 19 Mayıs'ta tarih olarak çok güzel bir tarih. 3 haftadır kesintisiz meteorolojiyi takip ediyoruz. Havada elverişliydi. Planladığımız her şey yolunda gitti ve Cengiz Atatürk Heykeli ile Türk Bayrağının arasından geçti. Bende bu anları havadan canlı şekilde izliyorum. O anları adeta nefes almadan izledim. Bu başarıyı çalışmaya ve sürekli tekrara borçluyuz. 19 Mayıs'ın benim için en büyük önemi. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği en büyük bayram. 19 Mayıs'ta gençlerin yaptığı şeyi en iyi şekilde yaparak Atatürk'e teşekkür etmesi gerekiyor. Bizimde yaptığımız buydu. Umarım yerine ulaşmıştır" diye konuştu.

Takımın hedefleri arasında Artvin Hatila Milli Parkı Vadisinde bulunan Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasından serbest atlayış yapmak yer aldığını belirttiler.

(İHA)

Kaynak: İHA