Dünyanın En Büyük 2. Kargo Uçağı Antalya'ya Geliyor

Eurasia Airshow, dünyanın en büyük 2'nci kargo uçağı olan Antonov 124'ü ziyaretçiler ile buluşturacak.

Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık organizasyonu Eurasia Airshow, havacılık tutkunlarını enlerle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez Eurasia Airshow'da görücüye çıkan AN-70 Antonov ve AN-178 Antonov uçaklarının yanı sıra dünyanın en büyük 2'nci kargo uçağı Antonov 124 de ziyaretçiler tarafından görülebilecek. Dev uçak iki gün uçuş da yapacak.

Etkinliğin son iki günü 28 ve 29 Nisan tarihlerinde halka açık olacak fuarda, yerli üretim olan Atak, Leonardo Alenia C-27J Spartan, Polonya Hava Kuvvetlerine ait MIG 29 ve CASA C-295M, Çekya Hava Kuvvetlerine ait Gripen, Ruslara ait Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) ve daha birçok efsane uçak boy gösterecek. Nefes kesici uçuş gösterilerinin yer alacağı Eurasia Airshow'da ayrıca simülasyon gösterileri ve drone yarışları da gerçekleşecek.

Antonov 124, 120 bin kilo yük taşıyabiliyor

Eurasia Airshow'da sergilenecek olan Antonov 124'ün azami kalkış ağırlığı 392 bin kilogram, azami yük kapasitesi 120 bin kilogram, azami seyir sürati 865 kilometre, normal seyir sürati 800 km/saat, azami yükle uçuş menzili 4 bin 500 kilometre, azami yükle gerekli minimum pist uzunluğu 3 bin metre, normal yükle gerekli pist uzunluğu 2 bin 520 metre, kargo bölümü iç ebatları uzunluk 36,50 metre x en 6,40 metre x yükseklik 4,40 metre, kargo kapıları ebatları (ön/arka) en 6,40 metre x yükseklik 4,40 metre,kargo ambarı hacmi bin 30 metreküp, uçak güvertesi toplam kaldırma kapasitesi ise 20 bin kilogram. Özellikleri ile dikkat çeken dev uçak ayrıca mobil yükleme vinçlerine sahip. - ANTALYA