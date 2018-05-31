Dünyanın En Büyük 10 Markası Listesinde Bir İlk, Alibaba ve Tencent?

Dünyanın En Büyük Markaları Açıklandı, Teknoloji Şirketleri Ağırlıkta…



Çinli Alibaba ve Tencent Dünyanın En Büyük 10 Markası Arasına Girdi.

Dünyanın en büyük markalarında bir ilk gerçekleşti ve Çinli Şirketler ilk defa ilk 10 arasında yer aldı.

Shenzen Merkezli Tencent Facebook gibi bir devi geride bırakmayı başarırken. Hepimizin bildiği Alışveriş Devi Alibaba ise sıralamada 9.'luğu aldı.

Teknoloji şirketleri listede dikkat çekiyor. BrandZ'nin geleneksel listesine göre tarihte ilk defa Çinli şirketler ilk 10 içerisinde yer bulurken. ilk 5 arasında 4 teknoloji şirketinin olması günümüzün kesinlikle teknoloji çağı olduğunun göstergesi. Eskide bu listelerde hep petrol şirketleri olurdu.

Elektronik perakendeci Amazon'un 3. sırada yer aldığı BrandZ listesinde Jeff Bezos'un Çinli rakibi Jack Ma'nın kurucusu olduğu Alibaba da ilk 10 içerisinde kendine yer buldu.

Mobil ödeme, bulut bilişimi gibi alanlara da girerek marka değerini neredeyse ikiye katlayan ve 113 milyar dolara taşıyan Alibaba listede 9. sırada yer aldı.

İlk 5 içerisinde ise en çok dikkat çeken Çinli Tencent oldu. Bu haliyle Facebook gibi bir devin önüne geçmeyi başardı.

Tencent; Anlık mesajlaşma, oyun ve online ödeme sistemleri gibi alanlarda büyüyen bir şirket ve 490 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak JPMorgan, Goldman Sachs gibi dev finans kuruluşlarını, geride bırakmakla kalmadı, 179 milyar dolara ulaşan marka değeriyle de Facebook, McDonald's gibi diğer ABD merkezli sektör öncülerinin önüne geçti.

Tencent, marka değerini geçtiğimiz yıla göre yüzde 65'e çıkarırken rakipleri teknoloji alanındaki diğer şirketler Google, Apple, Microsoft'un ardından 5. sıraya oturdu.

Google 302 milyar dolarlık değeriyle zirvede olduğu BrandZ sıralamasına göre Dünyanın En Büyük 10 Markası şöyle;



1- Google

2- Apple

3- Amazon

4- Microsoft

5- Tencent

6- Facebook

7- Visa

8- McDonald's

9- Alibaba

10- AT&T

https://www.teknotalk.com/dunyanin-en-buyuk-10-markasi-63901/