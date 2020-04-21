Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar 23 Nisan'ın 100'üncü yılını birlikte kutladı
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İstanbul, 23 Nisan

Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar 23 Nisan'ın 100'üncü yılını birlikte kutladı

Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar 23 Nisan'ın 100'üncü yılını birlikte kutladı Dünyanın dört bir yanındaki binlerce çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100'üncü yılını renkli mesajlarla kutladı.

21.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:51
Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar 23 Nisan'ın 100'üncü yılını birlikte kutladı

Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar 23 Nisan'ın 100'üncü yılını birlikte kutladı

İSTANBUL - Dünyanın dört bir yanındaki binlerce çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100'üncü yılını renkli mesajlarla kutladı. Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul'un girişimiyle başlatılan 23 Nisan projesine 22 ülkenin 29 şehrinden çocuklar, 23 Nisan coşkusunu mesajlarıyla paylaştı.

Dünyanın dört bir yanındaki binlerce çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın yüzüncü yaşı için tek yürek oldu. Ulusumuzun kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurması ve bugünü tüm dünya çocuklarına armağan etmesinin üzerinden tam 100 yıl geçti. Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul'un girişimiyle başlatılan 23 Nisan projesine 22 ülkenin 29 şehrinden katılan çocuklar, mesajlarıyla 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Çocuklar bu bayram paylaştıkları mesajlarla mesafeleri aşarak bayramı yine bir arada kutladı.

KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, Meksika'dan Katar'a, İngiltere'den Mısır'a, Kore'den Brezilya'ya, Tayland'dan Türkiye'ye kadar KidZania'nın minik vatandaşlarını, fiziksel olarak bir arada olamasa da bayram coşkusunu doyasıya kutladıklarını söyledi.

Timur; "Mesajlar arasında dikkatimizi en çok çeken çocukların barış ve sevgi dolu bir dünya istediklerini söylemesi oldu. Kasım ayında kamuoyuyla paylaştığımız ve Global KidZania Mesleki Eğilimler Araştırmasının en önemli bulgusu "Dünyanın her yerindeki çocuklar aynı. Sadece bildiklerinden ilham alıyorlar." KidZania İstanbul'da çocuklar akranları ile ekip olmayı ve finansal okur yazarlığı öğreniyor, yardımseverliği ve paylaşmayı içselleştiriyor. Bu video ile çocukların dünyası, bize başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Büyüdüklerinde olmak istedikleri meslekleri ve bu alanda oluşturacakları farkı anlatan çocukların videoları da KidZania İstanbul'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar 23 Nisan'ın 100'üncü yılını birlikte kutladı

Kaynak: İHA

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