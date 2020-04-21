Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar 23 Nisan'ın 100'üncü yılını birlikte kutladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar 23 Nisan'ın 100'üncü yılını birlikte kutladı - Haberler
İstanbul, 23 Nisan, Güncel

Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar 23 Nisan'ın 100'üncü yılını birlikte kutladı

Dünyanın dört bir yanındaki binlerce çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100'üncü yılını renkli mesajlarla kutladı.

21.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:06
Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar 23 Nisan'ın 100'üncü yılını birlikte kutladı

Dünyanın dört bir yanındaki binlerce çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100'üncü yılını renkli mesajlarla kutladı. Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul'un girişimiyle başlatılan 23 Nisan projesine 22 ülkenin 29 şehrinden çocuklar, 23 Nisan coşkusunu mesajlarıyla paylaştı.

Dünyanın dört bir yanındaki binlerce çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın yüzüncü yaşı için tek yürek oldu. Ulusumuzun kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurması ve bugünü tüm dünya çocuklarına armağan etmesinin üzerinden tam 100 yıl geçti. Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul'un girişimiyle başlatılan 23 Nisan projesine 22 ülkenin 29 şehrinden katılan çocuklar, mesajlarıyla 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Çocuklar bu bayram paylaştıkları mesajlarla mesafeleri aşarak bayramı yine bir arada kutladı.

KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, Meksika'dan Katar'a, İngiltere'den Mısır'a, Kore'den Brezilya'ya, Tayland'dan Türkiye'ye kadar KidZania'nın minik vatandaşlarını, fiziksel olarak bir arada olamasa da bayram coşkusunu doyasıya kutladıklarını söyledi.

Timur; "Mesajlar arasında dikkatimizi en çok çeken çocukların barış ve sevgi dolu bir dünya istediklerini söylemesi oldu. Kasım ayında kamuoyuyla paylaştığımız ve Global KidZania Mesleki Eğilimler Araştırmasının en önemli bulgusu "Dünyanın her yerindeki çocuklar aynı. Sadece bildiklerinden ilham alıyorlar." KidZania İstanbul'da çocuklar akranları ile ekip olmayı ve finansal okur yazarlığı öğreniyor, yardımseverliği ve paylaşmayı içselleştiriyor. Bu video ile çocukların dünyası, bize başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Büyüdüklerinde olmak istedikleri meslekleri ve bu alanda oluşturacakları farkı anlatan çocukların videoları da KidZania İstanbul'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muhammet Emin Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kibariye Halil Sezai Rafet El Roman
Spor Lionel Messi Shane Larkin Rüştü Reçber Abdullah Avcı Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan Ankara Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar 23 Nisan'ın 100'üncü yılını birlikte kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:12:28. #1.15#
title