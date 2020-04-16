DÜNYANIN DİLİNDEKİ O HEMŞİRE SADECE DHA'YA KONUŞTU: OĞLUMU BİR AYDIR GÖRMÜYORUM
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DÜNYANIN DİLİNDEKİ O HEMŞİRE SADECE DHA'YA KONUŞTU: OĞLUMU BİR AYDIR GÖRMÜYORUM - Haberler
Koronavirüs, Türkiye, DHA, Güncel

DÜNYANIN DİLİNDEKİ O HEMŞİRE SADECE DHA'YA KONUŞTU: OĞLUMU BİR AYDIR GÖRMÜYORUM

İlknur SARGUT-Doğan GÜNDOĞDU/Koronavirüs salgınıyla mücadelenin baş kahramanı şüphesiz sağlık çalışanları. Canla başla çalışan yeri geldiğinde ise evlerine gitmeden hastalarla ilgilenen bu kahramanlardan biri de Dilara Hemşire. Dünya onu buğulu camlar ardındaki yorgun gözlerle tanıdı.

16.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:52
DÜNYANIN DİLİNDEKİ O HEMŞİRE SADECE DHA'YA KONUŞTU: OĞLUMU BİR AYDIR GÖRMÜYORUM

İlknur SARGUT-Doğan GÜNDOĞDU/Koronavirüs salgınıyla mücadelenin baş kahramanı şüphesiz sağlık çalışanları. Canla başla çalışan yeri geldiğinde ise evlerine gitmeden hastalarla ilgilenen bu kahramanlardan biri de Dilara Hemşire. Dünya onu buğulu camlar ardındaki yorgun gözlerle tanıdı. Dünya basınında yer bulan ve fedakar sağlık çalışanlarının sesi olan Dilara Fahrioğlu, yoğun bakım servisinde yaşanan zorlu süreci DHA'ya anlattı.

YILLIK İZNİNİ BIRAKIP YOĞUN BAKIMA KOŞTU

Türkiye'de koronavirüs vakasının ortaya çıktığı dönemde yıllık izinde olduğunu belirten Dilara Fahrioğlu, tatilini yarıda bırakıp görevinin başına koştu. 3 yaşındaki oğlunu annesine bırakarak işine döndüğünü söyleyen Dilara Hemşire, "5 yıldır yoğun bakım hemşireliği yapıyorum. Son 7 aydır onkoloji hemşiresiydim. Ancak koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasıyla birlikte yoğun bakım servisine geri döndüm. Türkiye'de ilk vaka çıktığında ben yıllık izindeydim. İznimi bırakıp yoğun bakım servisinde görevime döndüm. İşe başlamadan bir gün önce oğlumu annemlere bıraktım. Bir aydır birbirimizi görmüyoruz. Görüntülü konuşarak özlem gidermeye çalışıyoruz. Oğlum da beni özlüyor, yeri geliyor ağlıyor, yeri geliyor gülüyor. Benim çocuğum şu günlerde bensiz, ama bizler herkes ailesiyle sağlıklı şekilde yaşasın diye burada olmak zorundayız. Ben sorumlu hemşireyim 9 saat çalışıyorum. Günde 12 saat çalışan arkadaşlarımız da var. Gece-gündüz alanı boş bırakmadan çalışıyoruzö diye konuştu.

"EVDE KENDİMİ İZOLE EDEREK YAŞIYORUM"

Sağlık çalışanları olarak zorlu günlerden geçtiklerini anlatan genç hemşire, "Koronavirüs herkesi zorluyor ancak sağlık çalışanları olarak bizim için zorlukları daha da fazla. Biz her gün buraya geliyoruz. Ben eşimle beraber aynı evde kalıyorum. Evde kendimi izole ederek yaşıyorum. Benim gibi evli çocuğu olan ekip arkadaşlarım var. Onlar da bu süreçte ailelerini çocuklarını göremiyorlar. Herkes bu süreçte çeşitli zorluklar yaşıyor. Umarım geçecek bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bu süreci atlatmak için canla başla çalışıyoruz. Yoğun bakım servisi her zaman yoğun çalıştığımız bir alandı. Sadece koronavirüs nedeniyle değil her zaman aktif bir şekilde çalıştık. Her zaman böyle yorulduk terledik. Bu süreçte dinlenemiyoruz. Ekip arkadaşlarımızdan da hastalananlar oluyor. Onların yerine de çalışmak zorunda kalıyoruz. Onlar iyileşip gelsinler diye bizler kendimizden fedakarlık ediyoruz. Aynı şekilde ben hastalansam benim yerime çalışacak bir sürü arkadaşım var içerdeö ifadelerini kullandı.

"OLAYIN CİDDİYETİNİ ANLAMALIYIZ"

Bu süreçte sosyalleşmek adına dışarı çıkan insanları gördüğünü ver buna çok üzüldüğünü söyleyen Dilara Fahrioğlu, "O insanları gördükçe çok üzülüyorum. İnsanlar olayın ciddiyetinin farkına varmalı. Ben yoğun bakım servisinde o hastalarla bir arada olduğumdan olayın ciddiyeti konusunda yakın çevremi sürekli uyarıyorum. Herkesin bu farkındalığa varıp evde kalarak bizlere destek olması gerekiyor. Tabi ki 'ben de bu virüsü kaparsam' korkusu var. Genç oluşum ve kronik rahatsızlığımın olmaması beni biraz daha rahatlatıyor. Elimizden geldiğince kendimizi koruyoruz. Koruyucu ekipmanlarımızı giyiyoruz sık sık ellerimizi sabunla yıkıyoruz. Hastalara hiçbir şekilde koruyucu ekipman olmadan yaklaşmıyoruz. Onlar da çok fazla maske, gözlük, tulum gibi koruyucu olduğundan bizi görünce korkuyorlar. Onlara da bunun gerekli olduğunu anlatıyoruzö dedi.

"EVDE KALMAYA DEVAM EDİN"

Buğulu camların yorgunluğun birer yansıması olduğunu vurgulayan Fahrioğlu, "Yorgunluk her zaman var, çocuğumu görememenin üzüntüsü var, hastaların durumunu düşünme var. Onların yorgunluğu her zaman üzerimizde oluyor. Gözlük camlarımız tabi ki buğulanıyor. Çünkü aktif şekilde çalışıyoruz. Kimi zaman ellerimizi yıkayıp yeniden önlük giyip hastaya müdahale için koşuyoruz. Hızlı hareket etmek zorundayız. Ama kendimizi de korumak zorundayız. Herkes evde kalsın bu süreç geçene kadar dikkat edelimö uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine 'Evde kal' çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haberler
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi 'yeni bir virüs' olarak çıkmış
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, 'Normal hayata ne zaman döneriz?' sorusunda Haziran ayını işaret etti
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi
İmamoğlu, 'Ekrem'e zırnık yok' kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz
Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor
Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur...
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Türkiye, 'koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde' 36'ncı sırada yer aldı
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı
Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi
Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle yasak olmasına rağmen sahilde yürüyüş yaptı
Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle yasak olmasına rağmen sahilde yürüyüş yaptı
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan '4T' kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan "4T" kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Tarkan Acun Ilıcalı Levent Dörter
Spor Falcao Tamer Tuna Ronaldinho Rüştü Reçber Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Ateş Wuhan Nisan İtalya
Şu an buradasınız: DÜNYANIN DİLİNDEKİ O HEMŞİRE SADECE DHA'YA KONUŞTU: OĞLUMU BİR AYDIR GÖRMÜYORUM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 17:59:46. #1.14#
title