Dünyanın denizcilik mirası Rahmi M. Koç Müzesi'nde
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Dünyanın denizcilik mirası Rahmi M. Koç Müzesi'nde

Dünyanın denizcilik mirası Rahmi M. Koç Müzesi'nde
Hürriyet - Haberler | Magazin

İki kıtanın birleştiği yerde konumlanan İstanbul'un Haliç kıyısında bulunan Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi olma özelliğini koruyor.

İki kıtanın birleştiği yerde konumlanan İstanbul'un Haliç kıyısında bulunan Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi olma özelliğini koruyor.

Sanayi, iletişim ve ulaşım tarihindeki gelişmeleri yansıtan Rahmi M. Koç Müzesi'nin zengin denizcilik koleksiyonu müzenin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Koleksiyonda gemi modellerinden gezinti tekneleri ve yelkenlilere, efemeralardan kanolara, Saltanat Kayığı'ndan buharlı yatlara kadar bine yakın obje sergileniyor.

Geçmişten günümüze denizcilik tarihi ve kültürel mirasını ziyaretçilerine aktaran Rahmi M. Koç Müzesi'nin denizcilik koleksiyonundaki 'en'ler de hayli dikkat çekici. İşte o objelerden bazıları:

En yaşlı obje: Rosalie, Avrupa'nın bilinen en eski buharlı römorkörü. 95 HP gücündeki orijinal bileşik buharlı makinesi dolayısıyla türünün tek örneği. Gemi, 1873 yılında, Hollanda'da, Kinderdijk, J & K Smit Tersanesi tarafından, Hollanda Savunma Bakanlığı için inşa edilmiş ve 1924'e kadar "Den Briel" adı altında, Brielle'deki Torpido Teşkilatı'nda hizmet vermişti.

En genç obje: RMK Marine Tersanesi'nde 2020 yılında inşa edilen İttir Kaktır, içten motorlu bir gezinti teknesi ve aynı zamanda römorkör. 10,06 metre uzunluğundaki teknenin 150 beygir gücündeki motoru Ford Otosan tarafından üretildi.

En eski obje: Müzenin kuruluşundan bu yana koleksiyonda bulunan kafası karışık bir denizciye ait ahşaptan oyulan gemi başı tasviri müze koleksiyonun en eski parçası. 20'nci yüzyıla kadar kullanımları devam eden gemi baş figürlerinin gemileri koruduğuna inanılıyordu.

En yeni obje: Atatürk bölümünde sergilenen ve Acar Vapuru'ndan alınmış olan gemi dümeni. Acar Motoru, Atatürk için 1937'de Almanya'da yaptırıldı. Başta Atatürk olmak üzere, Boğaz, Adalar ve Yalova arasında yapılan geziler için devlet büyükleri tarafından kullanıldı. Yabancı devlet başkanları ve misafirlerin ağırlanması esnasında protokol teknesi olarak da hizmet verdi.

Kaynak: Hürriyet

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