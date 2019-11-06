Dünyanın dekorasyonu İstanbul'da buluşuyor

06.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:18

300 milyon doları aşan züccaciye sektörünün tüm paydaşları İstanbul'da bir araya geliyor.

İhracatta önemli bir yer tutan sektör, 14-17 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek '3. Uluslararası Züccaciye, Ev Eşyaları, Aksesuar, Üretici& Markalar Fuarı Home Concept' ile bir araya gelecek.

Yurt içi ve yurt dışından satın almacılarla birlikte gerçekleşecek ticari faaliyetler, ülke ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacak.

Fuar kapsamında alanında uzman konuklarla birlikte düzenlenecek söyleşi, seminer gibi etkinlikler sektörün gelişimi için önemli bir etken olacak.

Mutfak eşyalarından ev dekorasyon ürünlerine, bahçe mobilyasından banyo aksesuarlarına kadar yaşam alanlarına ait 2020 yılının trendlerinin sergileneceği fuar, sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: AA