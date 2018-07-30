Dünyanın Biyometrik Pasaporta Sahip En Yaşlı İnsanı

Dünyada biyometrik pasaporta sahip en yaşlı insanın Özbekistan'da olduğu tespit edildi. Özbekistan'ın Harezm vilayetinde yaşayan 118 yaşındaki Yakuthan Rahimova'nın, dünyanın biyometrik pasaporta sahip en yaşlı insanı olduğu tespit edildi. Rahimova'nın pasaportu, Harezm vilayeti Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından evine getirilerek teslim edildi. Özbekistan'da 16 yaşını doldurmuş her vatandaş için pasaport çıkartma zorunluluğu bulunmakta. Ülkede 2012 yılında başlayan eski tip pasaportların yerine çipli biyometrik pasaportlara geçiş süreci, bu sene son dönemine girdi. Sağlığı nedeniyle pasaport şube müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşlara, emniyet görevlileri pasaport başvuruları yapmalarına ve pasaport almalarına yardımcı oluyor.

(Dilmurod Cumabayev/İHA)