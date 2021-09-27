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Dünyanın ağzının tadı Bursa'dan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Dünyanın ağzının tadı Bursa'dan

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bal hasadı devam ediyor.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bal hasadı devam ediyor. İnegöl'den Arap ülkelerine bal ihracatı yapılırken, Almanya, Amerika, İsrail, Somali ve Libya ülkelerine ise arı kovanı gönderiliyor.

Bu yıl mevsimin iyi olduğunu, ancak arıların kötü olduğunu belirten Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu, "Mevsimin sonuna doğru gelindi. Geçen sene arılarımız telef olmuştu. Bahara hazırlanmak için arılar üzerinde arıcılarımız çalışmalar yaptı. Bu arada kıştan en iyi şekilde çıkan arılarımızdan beklenilen balı aldık. Eskiden bal üretmek kolaymış, biz bunu anladık. Ama artık arılara daha iyi bakılması gerekiyor. Bazı bölgesel arıları çalıştıran arıcılarımız var. Böyle olunca üretimde sıkıntı yaşanabiliyor. Bu sene iyi arılarımızla beklenilen balı aldık" dedi.

Zeynullah Soylu, "Bu sene kovan başına 14-15 kilogram bal hasadı yaptık. İhracat konusunda tetkikler yapılıyor. Tabii bu tetkiklerin ücretleri de biraz pahalı. Fakat yavaş yavaş ihracata başladık. Arap ülkelerine az da olsa ihracat yapıyoruz. Daha güzel olacak inşallah" diye konuştu.

Öte yandan kovan üretimi yaptıklarını kaydeden Zeynullah Soylu, "Arı kovanları üretimi de yapıyoruz. Onları da bazı ülkelere gönderiyoruz. Almanya, Amerika, İsrail, Somali, Libya ülkelerine arı kovanı ihracatı yapıyoruz. Yıllar önce propolisleri çöpe atıyorduk. Bu kadar değerli bir ürün olduğunu bilmiyorduk. Şu an oldukça fazla bir talep var. Özellikle propolis istiyorlar. Uzman kontrolünde propolis kullanılması gerekiyor. Bunu artık bir çok uzman tavsiye ediyor. Geçen sene kovanın iç zemininde oldukça fazla miktarda propolis olduğunu gördüm. Biraz yakından bakınca anladım. Kovana sürüngen yeşilbaş girmiş ve arılar bunu öldürmüş. Arılar sürüngeni dışarıya çıkaramayınca, üzerine propolis dökmüşler. Adeta mumyalamışlar. Propolisin bir çok hastalığa devası var" ifadelerini kullandı. - BURSA

Dünyanın ağzının tadı Bursa'dan

Dünyanın ağzının tadı Bursa'dan

Dünyanın ağzının tadı Bursa'dan

Dünyanın ağzının tadı Bursa'dan

Dünyanın ağzının tadı Bursa'dan

Dünyanın ağzının tadı Bursa'dan

Dünyanın ağzının tadı Bursa'dan

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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