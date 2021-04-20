Dünyanın 68 ülkesine silah ihraç ediyor

Dünyanın 68 ülkesine 'Canik' markasıyla yıllık 120 milyon dolarlık hafif silah ihraç eden Samsun Yurt Savunma (SYS), Güney Amerika'da Brezilya, Güneydoğu Asya'da ise Endonezya ve Malezya pazarını mercek altına aldı.

Dünyanın 68 ülkesine 'Canik' markasıyla yıllık 120 milyon dolarlık hafif silah ihraç eden Samsun Yurt Savunma (SYS), Güney Amerika'da Brezilya, Güneydoğu Asya'da ise Endonezya ve Malezya pazarını mercek altına aldı.

Brezilya'da 2019 yılında sivillere yönelik silah taşıma yasağının kaldırılması üzerine harekete geçen SYS, burada hem sivillere hem de polis ve ordu mensuplarına silah satışına odaklandı. SYS, Güneydoğu Asya'da ise Endonezya ve Malezya'da polis ve orduya yönelik ihaleleri yakından takip ediyor.

"Brezilya'da sivil pazara da odaklandık"

Dünyanın en büyük hafif silah üreticilerinden olan SYS, Canik markasıyla dünyanın 68 ülkesine yıllık 120 milyon dolarlık silah ihraç ediyor. Amerika'ya silah ihraç eden şirketler arasında dördüncü sıraya yerleşen SYS, Güney Amerika'da Brezilya, Güneydoğu Asya'da ise Endonezya ve Malezya pazarına göz dikti. 2021 yılında bu pazarlara odaklanmayı planlayan SYS, Brezilya pazarında sivillere silah satışı için harekete geçti. Brezilya temsilciliklerini 2017 yılında kurduklarını belirten Samsun Yurt Savunma Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, "Brezilya'da polis teşkilatına ve askeriyeye yıllardır sunumlar yapıyor ve canlı demo faaliyetleri icra ediyoruz. Bu nedenle bizi yakından tanıyorlar ve hiç başvurmadan Brezilya'daki tüm polis ve askeri ihalelerine davet ediyorlar. Şimdi Brezilya'da sivil pazara da odaklandık. Temsilciliğimize ilk silah gönderimlerini gerçekleştirdik" dedi.

Brezilya'da ihalede son ikiye kaldı

Hafif silah kategorisinde dünyanın 7'inci büyük üreticisi olan firma, 1 dakikada yaklaşık 1 tabanca üreterek üretimdeki gücünü dünyaya kanıtlıyor. SYS'nin yıllık tabanca üretimi 400 bin adeti bulurken buna ilave olarak yılda 3000 adet 12.7 mm ağır makinalı tüfek üretebiliyor. Üretiminin yüzde 95'ini dünyanın 5 kıtasındaki 68 ülkesine ihraç eden şirketin halen 2.5 milyon adetten fazla Canik marka silahı aktif görevde. 2019 rakamlarına göre, Brezilya'nın 26 eyaletinde yaklaşık 413 bin sivil ve askeri polis görev yapıyor. Brezilya'nın başkenti Sao Paulo Polisi, dünyanın en büyük polis teşkilatı. Bu teşkilatta, 107 bin aktif askeri polis ve yaklaşık 27 bin 750 sivil polis bulunuyor. SYS, Canik markasıyla 2019 yılında Brezilya'da polislerin kullanımı için açılan 9x19 mm'lik tabanca ihalesine girdi. İhalede son ikiye kaldıklarını ancak ihalenin iptal edildiğini vurgulayan Aral, şimdi ise sivil pazarı merceklerine aldıklarını söyledi.

Brezilya'da sivillere yönelik yasak kalktı

Güney Amerika ülkesi Brezilya, 211.5 milyon nüfusa sahip. Aral'ın verdiği bilgiye göre, Brezilya'da 2003 yılında 39 bin, 2004 yılında ise 36 bin kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu nedenle insanlar kendini korumak için silah sahibi olmak istiyorlar. Brezilya'da 2005 yılında halk oylamasına gidildi ve sivillerin silah taşıması yasaklandı. Ancak bu yasağı takip eden 8 yıl boyunca silahlı saldırıdan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı iki katına çıktı. 2017 senesine gelindiğinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bine ulaştı. Bunun üzerine sivillerin silah taşıması yasağı 2019 yılında kaldırıldı. "Brezilya'da sivillere yönelik silah taşıma ve bulundurma hakkı verildiği 2019 yılında silahlı saldırı sonucu ölümler yüzde 19 oranında azaldı" diyen Didem Aral, Brezilya pazarını neden mercek altına aldıklarını şöyle anlattı: "Brezilya'da 17 milyon civarı silah var. Bunlardan 9 milyonu neredeyse yarısından fazlası ruhsatsız, 8 milyonu ise ruhsatlı. Bizim de ürün segmentimizi içine alan muazzam bir pazar var. Brezilya, en önemli silah üreticilerinden biri olan Taurus'un da anavatanı. Brezilya'da, ABD'de olduğu gibi son derece bilinçli, hevesli ve dünyayı takip eden son kullanıcı profili mevcut. 2020 yılında Brezilya'da sivil pazara 9x19 mm tabanca satma yönünde girişimlerimizi tamamladık ve temsilciliğimize silahlarımızı gönderdik. Şu an Brezilya sivil pazarı CANiK ile tanışıyor, çok yakında bunun yankılarını da tıpkı ABD pazarında olduğu gibi göreceğimize inanıyorum."

Endonezya temsilciliğini 2019'da kurdu

SYS, Güneydoğu Asya'da Endonezya ve Malezya pazarını da incelemeye aldı. Endonezya'daki temsilciliğini 2019 yılında kuran şirket, ilk numunelerini gönderip, demo çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu çabaların sonunda Endonezya Özel Kuvvetler ve Sahil Güvenlik ekibine 500'den fazla özel konfigürasyonlu silah gönderimi yaptı. Endonezya ve Malezya pazarını yakın markaja aldıklarını söyleyen Didem Aral, şu bilgileri verdi: "Malezya'da devlet ve polise sunumlar, demolar yaparak Canik'i tanıttık. İhalelere davet edilip katılım gösteriyoruz. Malezya'da 200 bine yakın polis memuru bulunuyor. Ordu personeli ise 110 bin civarında. Polis memurlarının asıl silahının tabanca olduğunu düşünürsek bizim için cazip ve zorunlu bir pazar olduğunu söyleyebilirim. Malezya'da siviller için silah sahibi olmak çok zor. Bu nedenle oradaki odağımız devlet ihaleleri…"

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.,(SYS), devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi'nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen 23 yılda SYS; Canik markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul'da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde 750 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı