Dünyanın 2. büyük krater gölü etrafında yürüyüş
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Dünyanın 2. büyük krater gölü etrafında yürüyüş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın zirvesindeki krater gölü etrafında "2. Nemrut Dağı Çanağı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Dünyanın 2. büyük krater gölü etrafında yürüyüş
04.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:35

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın zirvesindeki krater gölü etrafında "2. Nemrut Dağı Çanağı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Yaklaşık 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü etrafında zirve yürüyüşü yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp yaklaşık 15 saat süren zirve yürüyüşüne katılan doğaseverler, etkinlik kapsamında Nemrut Kalderası'nın ağız genişliği olan 40 kilometreyi yürüdü.

Bu yıl etkinliğin ikincisinin düzenlendiğini belirten Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü'nü tanıtmak ve Van Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla yürüyüş yaptıklarını belirtti. Dernek üyeleri, "Amacımız burayı tanıtmak, bu doğal güzelliği insanların ziyaret etmesini sağlamak. Burada bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu manada da şu an Nemrut Kalderası'ndayız, 2 bin 800 metre yükseklikte ve zirvedeyiz. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan etkinliğimiz yaklaşık 15 saat sürdü ve Nemrut Kalderası'nın ağız genişliği olan yaklaşık 40 kilometreyi yürümüş olduk. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü ve Van Gölü'nü yukarıdan izleme imkanı bulduk. Etrafımızda ayrıca Süphan Dağı, Nazik Gölü var, hepsini aynı anda görebiliyoruz. Yaklaşık 30 gönüllü ile birlikte katıldığımız bu zirve yürüyüşü ile çanağı komple gezme imkanı bulduk. Amacımız Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü'nü dünyaya tanıtmak, turizmin ilgisini bölgemize çekmek, buradaki turizm potansiyelini ön plana çıkartmaktır. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız. Ben bu vesile etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştular.

(Hakan Okay/İHA)

Kaynak: İHA

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