Başbakan Yıldırım, BM'nin Kudüs kararı ile ilgili, "Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın 1'den (ABD'den) büyük olduğu artık anlaşılmıştır" dedi.



AK Parti Adıyaman İl Başkanlığının Olağan Kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin skandal Kudüs kararının BM'de kabul edilmediğini belirterek, Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın 1'den büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Bundan böyle 'Ben yaptım oldu' alışkanlığı geçerli değildir" ifadelerini kullandı.



BM'de aklıselimin galip gelmesinin bölgede barış ve çözüm ümidini güçlendirdiğini anlatan Yıldırım, "Bu kararla sadece Kudüs, Filistin değil, insanlığın onuru kazanmıştır" diye konuştu.



CHP'Yİ ELEŞTİRDİ



CHP'nin hükümete köstek olmaktan başka bir uğraşı olmadığını dile getiren ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, "OHAL'i kastederek 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyebiliyor. Bu söz nedir biliyor musunuz sevgili Adıyamanlılar? 15 Temmuz şehitlerimizin hatıralarına en büyük saygısızlıktır" dedi. CHP'nin Türkiye'nin gelecek hedeflerine dair tek bir projesi olmadığını belirten Yıldırım, "Tayyip Erdoğan'a milletin güvenini bunlar hazmedemiyor. Tek 'AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin' diyorlar. Buradan diyorum ki, ülke kazansın diye durmak yok yola devam" ifadelerini kaydetti.



(İHA)