"Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyasının gelenek ve görenekleri" online resim yarışması başladı Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyasının gelenek ve görenekleri" adlı online resim yarışması başladı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyasının gelenek ve görenekleri" adlı online resim yarışması başladı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından düzenlenen yarışmaya Vakfa üye ve gözlemci ülkelerden, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan'ın yanı sıra Türkmenistan, Bulgaristan ve Ukrayna'dan olan 5-17 yaş arası çocuklar katılıyor. Türk Kültür ve Miras Vakfı, yarışmayı düzenleyerek korona virüs (Covid-19) salgını sırasında yetenekli gençlerin becerilerini topluma duyurmak, aynı zamanda, çocukları Türk halklarının kadim geleneklerini, ulusal ve manevi değerlerinin öğrenilmesine ve korunmasına teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, mevcut duruma rağmen, çocuklarımızın boş vakitlerini düzgün bir şekilde organize edebildikleri ve Türk mirasının çeşitliliğini yansıtan çalışmalarını gönderdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Farklı ülkelerden çok sayda öğrencinin yarışmaya katıldığını vurgulayan Efendiyeva, çocukların Türk kültürünün zenginliğini parlak ve renkli resimlerinde ifade ettiklerini belirtti. Yarışmada "Dede Korkut", "Mirasımız", "Gelenekler", "Semazenler", "Türk Dünyasının Kadınları", "Nevruz", "Halılar", "Ulusal Mutfak", "Müzik", "Oyunlar", "Dünyamızı Koruyalım" ve "Türk Birliği" gibi 12 farklı kategoride 700'e yakın resim sergilenecek.

Online oylama ile geçirilecek yarışmanın kazananları, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından sertifika ve ödüllerlerle mükafatlandırılacak. - BAKÜ

Kaynak: İHA