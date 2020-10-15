"Dünyam Hastanesi sporcunun yanında"
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"Dünyam Hastanesi sporcunun yanında"

15.10.2020 17:19 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:19

Dünyam Hastanesi'nin sağlık desteği verdiği Atletizm Milli Takımı Romanya'dan altın madalya ile döndü.

Dünyam Hastanesi'nin sağlık desteği verdiği Atletizm Milli Takımı Romanya'dan altın madalya ile döndü.

Atletizm Milli Takımının Kayseri'deki sporcularının sağlık danışmanı olan Doç. Dr. Fatih Karaaslan, sporcuları Dünyam Hastanesi adına tebrik ederek, antrenmanlarına misafir oldu ve Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir'in selam ve tebriklerini iletti.

Eski milli takım sporcusu aynı zamanda Milli Takım Antrenörü olan Kemal Koyunca, Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Büyükler Şampiyonası'ndan madalya ile dönmenin takımca haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Olimpik sporcu olan Turgay Bayram, "Balkan Şampiyonu" olarak ülkesine dönerken, Ömer Amaçtan ise gençler kategorisinde iki kategoride sıralamada ilk üçe girmeyi başardı.

Türkiye'nin ve Kayseri için çok büyük bir gurur kaynağı olan bu başarıdan dolayı antrenör Kemal Koyuncu, Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr.Erol Bedir başta olmak üzere Doç. Dr. Fatih Karaaslan nezdinde tüm sağlık ekibine teşekkür ve minnetlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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