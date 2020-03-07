Dünyam Hastanesi 'Kadınlar Günü'nü unutmadı

07.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:14

Özel Dünyam Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için vatandaşlara karanfil ve melek kanatlı kurabiye dağıttı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne 1 gün kala Kayseri'de kadınlara yönelik düzenlenen etkinlikler arttı. Özel Dünyam Hastanesi de, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla karanfil ve melek kanatlı kurabiye dağıttı.



Özel Dünyam Hastanesi Müdür Yardımcısı Feyzam Yöndem, yaptığı açıklama da, "Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bundan dolayı bizde farkındalık oluşturmak amacıyla Dünyam Hastanesi olarak Cumhuriyet Meydanı'nda ekibimizle beraber vatandaşlarımıza çiçek dağıtıyoruz. Aynı zamanda melek kanatlı kurabiyelerimizi vatandaşlarımıza dağıtarak kadınlarımızın gönlünü almaya çalışıyoruz. Kadın Günü'nün sadece tek bir günle sınırlandırılmaması lazım. Bugün burada vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde herkes, artık kadınlar ölmesin, kadına verilen değer daha da artsın mesajları verdi. Bizde bu mesajlara katılıyoruz. Artık kadına şiddet olmasın ve kadın cinayetlerinin olmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA