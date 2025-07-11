Dünyalar Savaşı: Saldırı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dünyalar Savaşı: Saldırı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Dünyalar Savaşı: Saldırı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dünyalar Savaşı: Saldırı filmini izleyecek olanların merak ettiği Dünyalar Savaşı: Saldırı konusu nedir, Dünyalar Savaşı: Saldırı oyuncuları kimler ve Dünyalar Savaşı: Saldırı özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin açılış anlatımında, Dünya'nın muazzam bir zekaya sahip ve merhametsiz dünya dışı varlıklar tarafından gözlemlendiğini açıklıyor. İnsan, kuşkusuz bir damla suda bulunan mikroorganizmaların sürüsü gibi dünyaya hükmettiği için, bu varlıklar her şeyi bizden almak için komplo kurmuşlardır.

Karısından boşanmış olan liman işçisi Ray Ferrier (Tom Cruise), New York, Brooklyn,'de bir rıhtımda vinç operatörü olarak çalışmaktadır ve çocukları 10 yaşındaki kızı Rachel ve genç oğlu Robbie'den uzaklaşmıştır. Ray'in hamile eski karısı Mary Ann, Boston'daki ailesini ziyarete giderken iki çocuğunu da Bayonne, New Jersey'deki evine bırakır. Daha sonra, yakındaki bir kavşağın ortasına birden çok kez yıldırım düştüğü ve neredeyse tüm elektronik cihazları anında kızartan elektromanyetik darbeye neden olan garip bir fırtına meydana gelir. Bir müddet sonra "tripod" şeklinde devasa bir savaş makinesinin yerin altından çıkıp yükselir ve bölgeyi yok etmek için güçlü enerji silahları kullanır. Halk panik halinde kaçışırken, Ray'de kalabalığa katılır, kaçışan insanların çoğu ateşlenen silahlardan gri bir kül haline getirilmektedir.

Ray çocuklarını toplar, kasabaya gitmeden önce ona nasıl tamir edileceği konusunda tavsiyede bulunan yerel tamirciden bir minibüs çalar ve güvenli bir yere sığınmak için eski karısı Mary Ann'in New Jersey banliyösündeki boş evine gider. O gece bodrum katına sığınırlar, ancak çok geçmeden garip bir kükreme sesi ve ardından evi yok eden bir patlama duyarlar. Ertesi sabah Ray ve Robbie, bir Boeing 747'nin mahallenin ortasına düştüğünü görürler. Ray, yiyecek bulmak için enkazı toplayan gezgin bir TV haber ekibiyle tanışır ve ona birden fazla tripodun dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlere saldırdığını açıklarlar. Tripodların insan saldırısından korunmak için güç kalkanları olduğunu ve tripodların pilotlarının, binlerce yıldır yeraltında gömülü olduğu varsayılan makinelerine girmek için şimşek fırtınaları ile yeraltına indikleri bilgisini verir.

Ray, çocukları anneleriyle birlikte olmaları için Boston'a götürmeye karar verir, ancak çaresizlik içinde olan bir insan kalabalığı, araçlarını terk etmeye zorlayarak onları dışarı çıkarmaya zorlar. Sonunda bir Hudson Nehri feribotuna ulaşırlar, aniden ortaya çıkan savaş tripodları, mültecilerin çoğunu ya katleder ya da kaçırır, ancak Ray'in ailesi kaçmayı başarır. ABD Deniz Piyadelerinin bazı tripodlarla savaşa girdiğine tanık olurlar. Ray ve Rachel hızla olay yerinden kaçarken, Robbie sonunda uzaylılara karşı beyhude savaşa katılır. Deniz Piyadeleri, Robbie'nin onlarla birlikte öldürüldüğü varsayılarak yok edilir. Kısa bir süre sonra, çifte Harlan Ogilvy adlı dengesiz bir adam tarafından yakındaki bir bodrum katında barınmaları teklif edilir.

Bir arama sondası ve bir grup uzaylı bodrumu keşfeder fakat itinayla ses çıkarmadan saklanırlar ve günlerce fark edilmeden orada kalırlar. Yakın bir yerde uzaylıların hızla yayılan manzara boyunca kırmızı renkli bir bitki örtüsü yetiştirmeye başladıklarını keşfederler ve grup, uzaylıların Dünya'yı terraforme ettiği ve potansiyel olarak kırmızı bitki örtüsünü bir gıda kaynağı olarak kullandıkları sonucuna varır. Ertesi sabah Ogilvy, uzaylı bitki örtüsünü döllemek için insan kanını ve dokusunu toplayan tripodlara tanık olduktan sonra zihinsel bir çöküntü yaşar. Ogilvy'nin çılgınca bağırmasının uzaylıları uyaracağından korkan Ray, isteksizce onu öldürür. İkinci bir tripod sondası daha sonra Ferrier ailesini uyurken yakalar ve Rachel'ın kaçmasına ve tripod tarafından kaçırılmasına neden olur. Ray daha sonra Rachel'ı kurtarmak için kasıtlı olarak uzaylıların dikkatini tripoda girmek için çeker; Diğer kaçırılanların yardımıyla Ray, tripodu el bombalarıyla içeriden yok eder.

Birkaç gün sonra Ray ve Rachel Boston'a vardıklarında uzaylı bitki örtüsünün solduğunu ve tripodların anlaşılmaz bir şekilde çöktüğünü görürler. Birden hâlâ aktif durumda olan fakat yalpalayan bir tripod görünür, Ray üzerine kuşların konduğunu fark eder ve bu, güç kalkanlarının devre dışı bırakıldığını gösterir. Ray, kaçan kalabalığa eşlik eden ve Güdümlü tanksavar füzesi kullanan askerleri uyarır. Askerler tripod'a füzelerle ateş eder, tripod devrilir, bir kapak açılır ve içinden solgun, hastalıklı bir uzaylı sarkar, son nefesini vererek ölür. Ray ve Rachel sonunda Mary Ann'in ebeveynlerinin evine ulaşırlar ve burada bir şekilde hayatta kalan Mary Ann ve Robbie ile tekrar bir araya gelirler.

Filmin kapanışında, Anlatıcı, uzaylıların ölümlerinin, bağışıklık sistemlerinin Dünya'da yaşayan sayısız mikropla başa çıkamamasından kaynaklandığını açıklar; bu, "Tanrı'nın bilgeliğiyle" diğerleriyle doğal olarak bir arada var olan insanları korumak için gezegene yerleştirilmiştir.

DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tom Cruise - Ray Ferrier

Dakota Fanning - Rachel Ferrier

Justin Chatwin - Robbie Ferrier

Miranda Otto - Mary Ann Ferrier

Tim Robbins - Harlan Ogilvy

Rick Gonzalez - Vincent

Yul Vázquez - Julio

Lenny Venito - Tamirci Manny

Lisa Ann Walter - Sheryl

Ann Robinson - Büyükanne (1953 yapımı Dünyalar Savaşı filminde Sylvia van Buren rolünü oynadı)

Gene Barry - Büyükbaba

David Alan Basche - Tim

Roz Abrams - Kendisi

Camillia Sanes - Haber Yapımcısı

Amy Ryan - Toddler ile Komşu

David Harbour - Rıhtım İşçisi

Danny Hoch - Polis

Morgan Freeman - Anlatıcı (ses)

Dee Bradley Baker - Uzaylı Vokaller (Oyuncu)

Columbus Short - Asker

Channing Tatum - Kilise Sahnesindeki Çocuk (sahneleri çıkarıldı)

DÜNYALAR SAVAŞI: SALDIRI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Film,29 Haziran 2005 ABD yapımıdır.