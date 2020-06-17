DUNYAK'tan Dünya Sağlıklı Yaşlanma Günü çağrısı
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DUNYAK'tan Dünya Sağlıklı Yaşlanma Günü çağrısı

Dünya Yaşlanma Konseyi (DUNYAK), 21-28 Haziran haftasını "Dünya Sağlıklı Yaşlanma ve Nesillerarası Dayanışma Haftası" ilan ederek, tüm insanlığı daha duyarlı olmaya davet ediyor.

DUNYAK'tan Dünya Sağlıklı Yaşlanma Günü çağrısı
17.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:50

Dünya Yaşlanma Konseyi (DUNYAK), 21-28 Haziran haftasını "Dünya Sağlıklı Yaşlanma ve Nesillerarası Dayanışma Haftası" ilan ederek, tüm insanlığı daha duyarlı olmaya davet ediyor.

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, "21 Haziran akşam saat 21.00'de 'Bir Dakika Karanlık, Ömür Boyu Aydınlık Dünya' mottosuyla her ülke kendi milli marşını çalıp, bir dakika COVID-19 ile vefat edenlere saygı duruşu ve alkışlarla anmak; yaşlı nüfusa dönük bu sosyal duyarlılığı göstermek ve tüm dünyayı bu duyarlılığa davet ederek 2020-2021 yılını 'Dünya Sağlıklı Yaşlanma ve Nesillerarası Dayanışma Yılı' olarak ilan edilmesini duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DUNYAK'ın açıklamasında, 1982 yılında BM'nin, Viyana'da Dünya Yaşlanma Kurultayı ile Küresel Yaşlanma politikalarını benimsediği ve deklare ettiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"2002 Yılında ise Madrid'te Viyana'da geliştirilen Küresel Yaşlanma politikaları 2.Dünya Yaşlanma Kurultayı ile Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı olarak tüm ülkelerin katılımı ve onayıyla tüm dünya ülkeleri ile paylaşılıp, ülke programlarına alındı. 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Dünya Yaşlanma Zirvesi ile İstanbul Küresel Yaşlanmış ve Bakım Deklarasyonu ile Türkiye yaşlanmanın her alanında Uluslararası Toplumun Lideri ilan edildi. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayeleri ve ev sahipliği ile Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın'ın koordinatörlüğünde 'Uluslararası Yaşlılık Ajansı' organizasyonuyla Türkiye'de Dünya Yaşlanma Kurultayı'nı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

21 Haziran 'Dünya Sağlıklı Yaşlanma Günü ve Yaşlıları Anma ve Nesillerarası Dayanışma Haftası' olarak kutlanılması için Dünya Yaşlanma Konseyi girişimlerini başlatmıştır. Covid-19 ve pandemi ile birlikte dünya 60 yaş üstü yaşlı nüfusa yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti ile dünyaya örnek ülke olmuştur. Bu vesile ile, her yıl bu yıl başlamak üzere 21 Haziran 2020 ve 2021 Yılını 'Uluslararası Sağlıklı Yaşlanma ve Nesillerarası Dayanışma Yılı' olarak kutlanmasını Cumhurbaşkanımız himayelerinde tüm dünyaya duyurmak istiyoruz."

Kaynak: AA

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