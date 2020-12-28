Dünyadan Türkiye'ye 'estetik' akını

- Dünyadan Türkiye'ye 'estetik' akını

Korona döneminde 'estetik turizmi' arttı

Doç. Dr. Hayati Akbaş: "Salgın döneminde plastik cerrahiye olan ilgi artmış durumda"

SAMSUN - Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, korona virüs döneminde estetik turizminin arttığına dikkat çekerek, "Fransa'dan, Almanya'dan, İsviçre'den ve Amerika'dan insanlar Türkiye'ye, Samsun'a gelerek estetik operasyon oluyorlar" dedi.

Korona virüs salgını döneminde tüm dünyada ciddi sağlık tedbirleri alındığını ifade eden Samsun FBM Tıp Merkezi Sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, "İlginç bir şekilde Avrupa ülkeleri ve dünyanın farklı ülkeleri bir takım iç piyasalarını ve iş yerlerini kapatması sonrasında bazı insanlar korona virüs döneminde Türkiye'ye gelerek burada estetik operasyonu yaptırmaya başladılar. Fransa'dan, Almanya'dan, İsviçre'den ve Amerika'dan insanlar Türkiye'ye, Samsun'a estetik operasyon için geliyorlar. Burada ilginç olan şey şudur: Bu işlemler yapılırken o kişiler gelmeden önce bir takım testlerden geçiyorlar. Mutlaka onlardan korona testi isteniyor. Bir önlemler zinciri çerçevesinde bunların operasyonları gerçekleştiriliyor. Estetik cerrahi süreci bir şekilde yürüyor. Salgın döneminde plastik cerrahiye olan ilgi artmış durumda" diye konuştu.

"Samsun yurt içinde ve yurt dışında bilinen bir yer haline geldi"

Samsun'un estetik alanında Türkiye'de bilinen bir yer olduğuna değinen Dr. Hayati Akbaş, "Önlemler alınıyor, operasyonlar gerçekleştiriliyor, giderken tekrar korona testleri yapılıyor ve her şey normal ise ülkelerine gönderiliyorlar. En çok gelme sebeplerine bakarsak, erkekler en çok saç ekimi için geliyor. Saç ektirmek için çok sayıda insan bu evde bulunma dönemini bu şekilde geçirmek için geliyor. Bunun dışında yüzle ilgili burun estetiği, yüz gençleştirme çok yaygın bir şekilde talep ediliyor. Bu dönemde geliyorlar. 10 -15 gün kadar kalıyorlar. Tedavileri tamamlanıyor ve testleri yapıldıktan sonra ülkelerine dönüyorlar. Vücut şekillendirme ameliyatları için geliyorlar. Karın germe, kadınlarda göğüs estetiği, yağ aldırma gibi operasyonlar için geliyorlar. Samsun bu konuda Türkiye'de bilinen bir yer haline geldi. Estetik ve plastik cerrahi konusunda bilinen merkezlerden bir tanesi haline geldi. Fiyat avantajının olması, en uygun fiyata en güzel kaliteyi, en güzel hizmeti almaları burayı tercih etmelerini sağlıyor. Bu da ülkemiz için olumlu bir durumdur. Bizim ülkemize estetik operasyonları için geldiğinde işleri tamamladıktan sonra ülkesine döndüğünde sadece estetiği yapılarak dönmüş olmuyor, ayrıca Türkiye, Samsun'la ilgili güzel anılarla ülkelerine dönüyorlar" şeklinde konuştu.

(FAU-SLH-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL