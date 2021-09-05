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Dünyadan Manzaralar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BERLİN IŞIK FESTİVALİ'NDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLERAlmanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

BERLİN IŞIK FESTİVALİ'NDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında kentteki kamu binaları, garlar, terminaller, tarihi yapılar, üniversite binaları, köprüler,

bakanlıklar, müzeler, oteller, saraylar ve katedrallerden oluşan yaklaşık 70 yapı, yüksek çözünürlüklü özel

projektörler sayesinde sanatsal ve görsel illüstrasyonlarla renklendirildi.

Berlinliler ve şehri ziyaret eden turistler, 12 Eylül tarihine kadar her akşam saat 20.00 ve 00.00 arasında Berlin

Işık Festivali'ni ziyaret edebilecek.

FİL SU İÇMEK İÇİN POMPA KULLANDI

Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için göl veya gölet gibi doğal

bir kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, içme suyuna ulaşmak için hortumuyla su pompası kullanan filin, sadece susuzluğunu

giderecek kadar içerek suyu ziyan etmediği görüldü.

Görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

ÇİN TİMSAHLARI YAPAY ÜREME GERÇEKLEŞTİRDİ

Kritik derecede tehlike altında olarak sınıflandırıldığı için korunan ve yapay olarak üremesi sağlanan

Çin timsahlarının yaklaşık 2 aylık kuluçka dönemi sona erdi. Çin timsahları, kuluçka dönemi sonrasında yumurtadan çıkmaya başladı.

25 Haziran'dan itibaren başlayan yumurtlama sonrası, tüm kuluçka işlemlerinin Eylül ayı ortalarında

tamamlanması bekleniyor. Yumurta sayısına bakıldığında, binden fazla Çin timsahının yumurtadan çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Çin'deki eşsiz ve nadir türlerden olan Çin timsahı, ülkede birinci sınıf özel devlet koruması

altında bulunuyor.

Dünyadan Manzaralar
Dünyadan Manzaralar
Dünyadan Manzaralar
Dünyadan Manzaralar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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