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Dünyadan Haberler

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı milisler anaokulunu vurduAlmanya'da fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi, okullar kapandıABD'de gençlerin kavgasına polisten ırkçı müdahaleSydney'de 1963'ten bu yana ilk ölümcül köpekbalığı saldırısıNew York'ta devrilen petrol tankeri patlayarak...

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı milisler anaokulunu vurdu

Almanya'da fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi, okullar kapandı

ABD'de gençlerin kavgasına polisten ırkçı müdahale

Sydney'de 1963'ten bu yana ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı

New York'ta devrilen petrol tankeri patlayarak alev aldı

Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 94 ölü

Dünyadan Haberler

Dünyadan Haberler

Dünyadan Haberler

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, okullar, Fırtına, Rusya, Güncel, Haberler

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