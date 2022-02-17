Dünyadan Haberler
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Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı milisler anaokulunu vurduAlmanya'da fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi, okullar kapandıABD'de gençlerin kavgasına polisten ırkçı müdahaleSydney'de 1963'ten bu yana ilk ölümcül köpekbalığı saldırısıNew York'ta devrilen petrol tankeri patlayarak...
Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı milisler anaokulunu vurdu
Almanya'da fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi, okullar kapandı
ABD'de gençlerin kavgasına polisten ırkçı müdahale
Sydney'de 1963'ten bu yana ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı
New York'ta devrilen petrol tankeri patlayarak alev aldı
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 94 ölü