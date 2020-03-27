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Bursa'nın Mudanya ilçesinde para çekmek için dışarıya çıkan 85 yaşındaki adam toplu taşıma araçlarına alınmayınca ortada kaldı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:50
Dünyadan bihaber

Bursa'nın Mudanya ilçesinde para çekmek için dışarıya çıkan 85 yaşındaki adam toplu taşıma araçlarına alınmayınca ortada kaldı. Televizyonu olmadığı için virüsten haberdar olmadığını belirten yaşlı adamı evine bırakan zabıta ekipleri, evden çıkmasın diye bir de televizyon hediye etti.

İlginç olay, Mudanya ilçesine bağlı Yaman köyde yaşandı. Maaş çekmek için ilçe merkezine köyden bir kişinin aracıyla gelen 85 yaşındaki Tetik Keçeli isimli vatandaş, para çekip köyüne dönmek istedi. Ancak köye giden toplu taşıma araçları yaşlı adamı almayınca Keçeli ortada kaldı. Yaşlı adamın imdadına yetişen Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri Tetik Keçeli'yi köyüne götürdü. Televizyonu olmadığı için virüsten haberdar olmadığını bu yüzden dışarıya çıktığını belirten yaşlı adama zabıta ekipleri evinden çıkmasın diye bir de televizyon hediye etti. Mudanya Belediyesi'nin Zeytindalı birimine de kaydı yapılan yaşlı adam bundan sonra belediye gözetiminde olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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