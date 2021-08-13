Dünyadan Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye ve dayanışma mesajları
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Dünyadan Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye ve dayanışma mesajları

Dünyadan Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye ve dayanışma mesajları
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, İsrail, Rusya ve Çin, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajı gönderdi.

ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, İsrail, Rusya ve Çin, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajı gönderdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımında, "Bu hafta Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde meydana gelen ölümcül sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyor, zarar görenlerin acısını paylaşıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız, zarar görenlere yardım etmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı ve Misyon İkinci Başkanı Marianne Young da Twitter'dan, Karadeniz bölgesini vuran sel ve heyelan nedeniyle yaşanan can kayıplarını ve acıları görmekten üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan yapılan açıklamada, Sinop, Samsun, Bartın, Karabük ve Kastamonu'daki selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, "Bölge halkı ve onlara yardım edenlerle dayanışma içerisindeyiz. Düşüncelerimizle sizinleyiz." ifadesi kullanıldı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan yapılan paylaşımda, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel nedeniyle üzgün oldukları vurgulanarak, "Düşüncelerimiz, kurbanların aileleri ve Türk halkıyla birlikte. Kalpten başsağlığı dileklerimizi sunarız." denildi.

Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinde yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk halkına içten başsağlığı dileklerini Twitter'dan ileten İsrail'in Ankara Büyükelçiliği ise daha fazla kayıp yaşanmaması dileğinde bulundu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan "Türkiye'nin başı sağ olsun." mesajıyla Batı Karadeniz'deki sel ve heyelan sonucu yakınlarını, sevdiklerini kaybedenlere ve evlerini yitirenlere taziye ve dayanışma mesajı iletildi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan yapılan paylaşımda da "Karadeniz bölgesinin farklı noktalarında meydana gelen sel felaketi nedeniyle dost Türk halkının acısını paylaşıyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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