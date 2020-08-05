Dünyadaki Mars'ta "Gardaşlık Günü"
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Dünyadaki Mars'ta "Gardaşlık Günü"

Dünyadaki Mars'ta "Gardaşlık Günü" Sivas'ta "5 Ağustos Gardaşlık Günü" dolayısıyla Dünyadaki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıklarında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi Sivas'ta "5 Ağustos Gardaşlık Günü" dolayısıyla Dünyadaki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıklarında bir dizi...

05.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:29

Dünyadaki Mars'ta "Gardaşlık Günü"

Sivas'ta "5 Ağustos Gardaşlık Günü" dolayısıyla Dünyadaki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıklarında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi

SİVAS - Sivas'ta "5 Ağustos Gardaşlık Günü" dolayısıyla Dünyadaki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıklarında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi

Sivas kent merkezine uzaklığı 29 kilometre olan ve Dünya'da ki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıklarında "5 Ağustos Gardaşlık Günü" dolayısıyla bir program gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen program Eğribucak Kayalıklarında sağlıklı yaşa gardaşım yürüyüşüyle başladı.

Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı programda yürüyüşün ardından gardaşlık bildirgesi okundu. Programda Sivas Valisi Saliha Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin bir konuşma gerçekleştirdi.

Vali Ayhan " Geçen yıl 100.yıldan mütevelli hakikaten çok güzel, özgün, ilimizin dokusuna uygun, 7'den 70'e kucaklayan değerlerimizi ortaya çıkaran ve geçmişi de unutmayan, geleceğe de umutla bakan çok harika programlar yaptık. Geçen 100.yıl da yaptığımız etkinlikleri toplum nezdinde makul ve meşru olan kurumlarımızı geleneksel hale getirelim. Geçen yıl ki konularımızdan bir tanesi de Gardaşlık Festivaliydi tabi bundan daha önce sanal alemde Sivas ilimizle ilgili paylaşımlar oluyordu bunu fiziki ortama taşıyalım dedik. 2 gün dolu dolu çok etkin bir program yaptık. Burada maksat sembollerdir, semboller üzerinden bir toplumun değerlerini inşa etmektir. Sivas hep güzelliklerle anılması lazım. Cumhurbaşkanımızın da çok özel bir ifadesiyle Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı Sultan Şehir hep güzelliklere layık bir şehir" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sayın Valimiz ve diğer kurumların desteğiyle hep birlikte Gardaşlık Festivali adı altında kutladığımız büyük bir çoşkuyla değerlerimizi ortaya çıkarak,birliğimizi,beraberliğimizi, kaynaşmamızı,dayanışmamızı her şeyden önce gardaşlığımızı ortaya çıkaran geçen yıl çok dolu dolu bir program yapmıştık. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirde 100 yıl önceki ruhla Sivas Kongre'sinin de 100. yılına denk gelince cidden her program farklı bir program farklı bir iddia ile birlikte hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla birlikte,benimsemesiyle birlikte güzel bir program olmuştu.Ve biz bunu her yıl geleneksel olarak devam ettireceğiz dedik.Tabi insanoğlunun hesabı her zaman tutmuyor. Bu sene tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemi süreciyle birlikte biz yine Gadaşlık Festivalimizi Gardaşlık Günü adı altında sosyal mesafeye ve sağlığımıza dikkat ederek, coşkuyu önümüzdeki yıllara saklayarak bu sene de boş geçmeyelim dedik ve yine Valiliğimiz ile birlikte böyle bir günü tertip ettik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program ok atışı ve atlı okçuluk gösterisi ile sona erdi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Koronavirüs resimli hedef tahtasına ok atması dikkat çekti.

Sivas'ın plaka kodu olan 58'i temsilen Ağustos ayının 5'inde sosyal medyada her yıl geleneksel olarak kutlanan Dünya Sivaslılar Günü geçtiğimiz yıl Sivas Valiliği tarafından Gardaşlık Festivali adı altında kutlanmıştı.

Dünyadaki Mars'ta 'Gardaşlık Günü'

Kaynak: İHA

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