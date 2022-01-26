Dünyadaki mars kar altında kaldı - Haberler
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Dünyadaki mars kar altında kaldı

Dünyadaki mars kar altında kaldı

Sivas'ta kızıl rengiyle görenlerin dikkatini çeken ve Dünyadaki mars olarak bilinen Eğribucak-Emirhan kayalıkları kar yağışının ardından beyaza büründü.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta kızıl rengiyle görenlerin dikkatini çeken ve Dünyadaki mars olarak bilinen Eğribucak-Emirhan kayalıkları kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Dünyadaki mars olarak da bilinen Eğribucak-Emirhan kayalıkları da karla örtündü. Yaz aylarında kızıl rengiyle büyüleyen kayalıklar şimdilerde ki görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunan Eğribucak-Emirhan kayalıkları kartpostallık görüntüler oluştu. Yoldan geçerken kayalıkları görenler ise fotoğraf çekmeden geçmiyor.

(Demet Karakuş - Volkan Kaplan/ İHA)

Dünyadaki mars kar altında kaldı

Dünyadaki mars kar altında kaldı

Dünyadaki mars kar altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sivas, Mars, kar, Güncel, Haber

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