Dünyadaki Kovid-19 aşılarının yüzde 2'sinden daha azı Afrika'da yapıldı
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Dünyadaki Kovid-19 aşılarının yüzde 2'sinden daha azı Afrika'da yapıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Dünyadaki Kovid-19 aşılarının yüzde 2'sinden daha azı Afrika'da yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yüzde 2'sinden daha azının Afrika'da uygulandığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yüzde 2'sinden daha azının Afrika'da uygulandığını açıkladı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birçok Afrika ülkesinde yeterli aşılama yapılamadığına dikkati çekti.

Atılan adımlara rağmen birçok Afrika ülkesinde Kovid-19 ile mücadelede çok az ilerleme kaydedildiğini aktaran Moeti, dünya genelinde yapılan yaklaşık 700 bin doz Kovid-19 aşısının yüzde 2'sinden daha azının Afrika kıtasında uygulandığını kaydetti.

Moeti, "Kısıtlı stoklar ve tedarikte yaşanan sorunlar, Kovid-19 aşılarının kıtadaki birçok insana ulaşmasını engelliyor." dedi.

Kıtaya 30 milyondan dozdan fazla Kovid-19 aşısı ulaştığı bilgisini paylaşan Moeti, bunun 13 milyonunun yapıldığını sözlerine ekledi.

Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bine yaklaştı

Vaka sayısının 4 milyon 338 bin 109 kişiye ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 887 bin 311'e yükseldi.

Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 114 bin 914'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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