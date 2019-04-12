Dünyadaki Kasaba Kadar Büyük Fabrikalar

Maschinensucher internet sitesi, kapladığı alan bakımından dünyanın en büyük fabrikalarını listeledi. En büyük ilk 10 fabrikanın yer aldığı listede ilk sırada, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezinin de bulunduğu fabrika yer aldı.

Kapladığı alan bakımından dünyanın en büyük fabrikalarını listeleyen "Maschinensucher" internet sitesi, yüzölçümleri küçük bir kasaba kadar olan en büyük ilk 10 fabrikayı açıkladı. Listede ilk sırada Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezinin de bulunduğu fabrika yer alıyor. 1938 yılında inşa edilen Volkswagen fabrikası, 6.5 milyon metrekarelik alanı kapsıyor ve yıllık 800 bin araç üretiliyor. Listenin ikinci sırasında ise Güney Koreli Hyundai firmasının fabrikası bulunuyor. 5.5 milyon metrekare üzerinde kurulu olan fabrikada her yıl 2 milyon araç üretiliyor.

ABD uzay ajansı NASA'nın montaj merkezi ise 3,4 milyon metrekarelik alan ile üçüncü sırada yer alıyor. New Orleans'tki tesis New York'taki ünlü Central Park kadar büyük.

Dördüncü en büyük fabrika olan Çinli Foxconn şirketi 3 milyon metrekarelik bir alanda kurulu. Aynı zamanda Apple şirketini tedarikçisi olarak da bilinen Foxconn'un bir milyondan fazla çalışanı bulunuyor.

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing, Washington'daki üretim tesisi ile listenin beşinci sırasında yer alıyor. 2.8 milyon metrekarelik alana sahip tesis, grubun en büyüğü özelliğini taşıyor. Fabrikada 30 bin kişi çalışıyor.

İklimlendirme sistemleri konusunda küresel pazar lideri Japon Daikan, sıralamanın altıncı sırasında ve iki milyon metrekare alan üzerinde kurulu.

En büyük alanı kapsayan şirketler sıralamasının yedinci sırasında ise San Francisco yakınlarındaki tesis Elon Musk'un en iddialı projelerinden biri. Burada Tesla, Model S, Model 3 ve Model X inşa ediliyor. Tesisinin kapkadığı alan 1,5 milyon metrekare.

Bir diğer otomobil üreticisi Fiat ve Chrysler, Belvidere'deki Chrysler montaj fabrikası 464 bin metrekarelik alanla sekizinci sırayı aldı ve üretim salonları tüm Vatikan Şehri'nden daha büyük bir alanı kapsıyor.

Yeni bir otomobil üreticisi Rivian listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. Rivian'ın California'daki fabrikasının kapsadığı alan ise 242 bin metrekare.

Güney Koreli akıllı telefon yapımcısı Samsung, Hindistan'ın Noida kentindeki fabrikası ile sıralamada onuncu sırada yer alıyor. Apple'ın rakibi 129 bin metrekarede yani yaklaşık 18 futbol sahası alan üzerinde kurulu ve yılda 120 milyon akıllı telefon üretiyor. - FRANKFURT

Kaynak: İHA