Dünyadaki Her 6 Çocuktan Biri Türk Çorabı Giyiyor

07.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:08

Üretiminin yüzde 85'ini ihraç eden sektörde en fazla ihracat yapılan ülke İngiltere olurken, ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise Fransa yer alıyor. Özellikle Türk çoraplarının kalitesinden memnun kalan Avrupalı alıcılar yatak kıyafeti sektöründe de ülkemize yöneldi. Almanya'ya 39,9 milyon dolar değerinde iç giyim ve yatak kıyafeti ihraç edilirken, Fransa'ya 19,2 milyon dolarlık, İngiltere'ye 19,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İhracat başarısı tüm dünyada artarak devam ederken, ülkemiz de 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarıyla birlikte, ihracat seviyesini arttırmak adına, yeni yılda da sektör profesyonellerine yurtdışı pazarlarına açılma fırsatı sunulacak.

Çorap ve yatak kıyafeti sektöründe, hedef kitlenin başında bebekler ve çocuklar bulunuyor. Ülkemizdeki üretici firmaların yüksek kalite standartları, yaratıcı dizaynları ve son teknolojileri kullanarak ürettiği çorap ve yatak kıyafeti modelleri dünya çocuklarının ve ebeveynlerinin tercihi oluyor. Özellikle dünya çorap pazarında yakalan başarı ülkemizde ihracat gururu olmaya devam ediyor. Dünyadaki her 6 çocuktan biri Türk çorabı giyerken dünya çorap üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu ülkemiz tek başına gerçekleştiriyor.

Dünya üzerinde yakalanan ihracat başarısıyla birlikte, sektöre dair yapılan organizasyonlar, üreticiyi dünya pazarında söz sahibi yapmaya devam ederken yabancı yatırımcılara karşı da ülkemizi cazibe merkezi haline getiriyor.

Sektör profesyonellerinin merakla beklediği, ülkemizin ve dünyanın önemli markalarının 8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında bir araya geleceği 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı-CBME Türkiye sektörün önemli bebek/çocuk çorap ve yatak kıyafeti üreticilerine de ekonomik anlamda büyüme ve yeni pazarlara açılma fırsatı sunacak. Doğu Avrupa , Orta Doğu, BTD ve Kuzey Afrika bölgeleri olmak üzere, hedef 110 ülkeden gelecek 15.000 ticari alıcının fuar esnasında yazacağı siparişlerle birlikte, bebek ve çocuk sektöründe ihracatta büyüme kaydetmeye devam etmek isteyen üreticilere çok önemli fırsatlar sunulması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler