"Dünyadaki her 30 kişiden biri göçmen konumunda"

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, dünyadaki her 30 kişiden birinin göçmen konumunda olduğunu belirtti..

Dünya Doktorları Derneği (DDD) Başkanı Hakan Bilgin, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Göçmenliğin net bir tanımı yok. Ne sebeple olursa olsun yerini terk eden insanlara göçmen diyoruz. Ancak göçmenlik tabiri mülteci ve sığınmacıları da kapsıyor. Mülteci; ırkı, dini ya da siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan, bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişiler için getirilen bir tanımlama. Sığınmacı ise mültecilik başvurusunda bulunan ancak henüz sonuç alamamış durumdaki kişileri tanımlıyor" dedi.

"DDD, GÖÇMENLER İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYOR"

Dünya Doktorları Derneği'nin gönüllü bir yardım kuruluşu olduğunu belirten Bilgin, "Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Organizasyonu'nun raporuna göre geçtiğimiz yıl dünya üzerindeki 271 milyondan fazla insan göçmen konumundaydı. Bu rakam dünyada yaklaşık her 30 kişiden birinin göçmen olduğunu gösteriyor" dedi.

2018 yılı sonunda küresel mülteci sayısının 25 milyon 900 bin olduğunu belirten Bilgin, "Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün Küresel Eğilimler 2019 raporuna göre ülkemiz mülteci ve sığınmacı olarak gelen yaklaşık 3,7 milyon Suriye vatandaşına ev sahipliği yapıyor" diye konuştu. Ulusal ve uluslararası insani yardım kuruluşları ile koordineli projeler yürüttüklerini belirten Bilgin "Profesyonel ve gönüllü ekipleri ile insani krizlere müdahale edip mülteci ve sığınmacı gibi göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimlerini arttırmak amacı ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı