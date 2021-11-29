'Dünyadaki en büyük sorun iklim değişikliği, Covid-19 ikinci sırada'

ATATÜRK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tarık Komesli, dünyadaki en büyük sorunun iklim değişikliği olduğunu, Covid-19'un ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Bu kadar önemli bir şey, yıllardır gelen ve yıllarca devam edecek bir problemle karşı karşıyayız" dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nca (AFAD) yürütülen ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin finanse ettiği 'Türkiye'de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum konusunda AFAD'ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi' kapsamında 'İklim Değişikliğine Uyum İçin Eğiticilerin Eğitimi' etkinliği Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde bugün başladı. Başta Erzurum olmak üzere bölgedeki AFAD müdürlüklerinden personelin katıldığı eğitimin açılışında konuşan İklim Değişikliği Uyumu İçin Eğiticilerin Eğitimi' proje takım lideri Şeyda Erciyes, eğitimdeki amaçlarının iki bileşenden oluştuğunu bildirdi. İlk bileşenin afet risklerinin önceden belirlenmesi, tedbirlerin alınması, planlamanın yapılması ve gerekli kurumsal kapasitenin artırılmasını hedeflediğini belirten Erciyes, ikinci bileşenin ise yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyum kapsamında kapasitelerinin artırılması buna yönelik plan ve tedbirlerin alınması olduğunu belirtti.