Dünyadaki 17 ırka sahip kümes hayvanlarını evinin bahçesinde yetiştiriyor

07.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:05

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki inşaat işçisi Ahmet Yıldız, evinin bahçesine kurduğu kümeste yaklaşık 17 çeşit ırklı hayvanın yetiştiriciliğini yapıyor.



İlçenin Kuşdoğan Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Yıldız, dünyanın çeşitli ülkelerinden getirttiği 17 ırka sahip kümes hayvanlarını evinin bahçesinde besliyor. İngiltere Avustralya, Romanya, Endonezya gibi farklı ülkelerin kümes ve süs hayvanlarını evinin bahçesinde besleyen Yıldız, şimdilerde ise onlardan elde ettiği yumurtaları Türkiye'nin dört bir köşesine satarak evine destek oluyor.



"17 çeşit ırkımız var"



Dünyanın çeşitli ülkelerinden getirilen kümes hayvanlarını bahçesinde nasıl beslediğini anlatan Ahmet Yıldız, "Şimdi bu hobi bizim küçüklüğümüzden itibaren olan bir durumdu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bazı arkadaşlarımız Türkiyemize bu hayvanları getirdi. Biz de o arkadaşlarımızdan alarak kendi çiftliğimize kattık. Burada şu anda 17 çeşit ırkımız var. Her bir ırkımız ise ayrı ayrı kümesler içerisindedir. Bunları zaten dışarı çıkardığımızda hepsini bir anda çıkarmıyoruz. Bölümler halinde ırkları farklı olduğu için sırayla hepsini dışarı salıyoruz. Daha sonra hangi ırkın hangi kümese ait olduğuna bakarak tekrar içeri sokuyoruz. Kümeste aynı anda farklı ırkları saldığımızda birbirlerine sataşmaları başlıyor. Tabi bu durumda sırayla kümesten dışarı çıkarmak zorunda kalıyoruz" dedi.



"17 ırktan 50-60 tane yumurta alıyoruz"



Evinin bahçesinde beslediği kümes hayvanlarından elde ettiği yumurtaları satarak evine destek olduğunu ifade eden Yıldız, "Yaklaşık elimizde yüz adet kümes hayvanımız var. Bu hayvanlarımızda ister istemez belli giderleri olduğu için satışlarımız oluyor. Bu ürettiğimiz yumurtalarımızı ise Türkiye'nin çeşitli noktalarına gönderiyoruz. 17 ırktan günde ortalama 50-60 tane yumurta alıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ORDU

Kaynak: İHA