Dünyada yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Güncel

Dünyada yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde yaşanan can kaybı 107 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı ise 400 bine yaklaştı.

11.04.2020 22:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:16
Dünyada yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde yaşanan can kaybı 107 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı ise 400 bine yaklaştı.

İtalya'da son 24 saatte 619 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı da 19 bin 468'e çıktı. Salgının 7 haftadır sürdüğü ülkedeki vaka sayısı 152 bin 271'e, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 534'e yükseldi.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de ise virüs bulaşanların sayısı 520 bine ulaşırken, can kaybı da 20 bine yaklaştı. ABD böylelikle, can kaybında İtalya'yı geride bırakarak, Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu.

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artarak 16 bin 353 oldu. Günlük ölüm sayılarında 23 Mart'tan bu yana en düşük artışın kaydedildiği ülkede vaka sayısı 161 bin 852'ye, iyileşenlerin sayısı 59 bin 109'a çıktı.

Fransa'da ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 643 artarak 13 bin 832'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 129 bin 654'e ulaşırken, hastalığı atlatan kişi sayısı da 26 bin 391 olarak açıklandı.

Kovid-19 kaynaklı ölümler İngiltere'de 917 artışla 9 bin 875, Belçika'da 327 artışla 3 bin 346, İran'da 125 artışla 4 bin 357, Hollanda'da 132 artışla 2 bin 643, Brezilya'da 22 artışla 1090, İsviçre'de 34 artışla 1036, Çin'de ise 3 artışla 3 bin 339 oldu.

New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınının en fazla etkili olduğu New York'ta okulların eylül ayına kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Yemen'in Lahic kentinde Kovid-19'un yayılma ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hindistan'da 14 Nisan'da bitmesi planlanan sokağa çıkma yasağı ise uzatıldı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası maçlarının ertelendiğini duyurdu.

Klorokin, Fransa'da hastaların yüzde 91,7'sini 10 günde iyileştirdi

Fransa'da Kovid-19 tedavisinde kullanılan klorokinin hastaların yüzde 91,7'sini 10 gün içinde iyileştirdiği belirtildi.

İran'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamalar tedricen kaldırılarak, birçok işletme ve kurum yaklaşık bir ay sonra yeniden açıldı.

Futbolda 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, pandemi nedeniyle iptal edildi.

Yemen'in geçici başkenti Aden, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tüm giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle 20 Mart'ta ilan edilen ve daha önce 12 Nisan'a kadar uzatılan karantina uygulaması 26 Nisan'a kadar yeniden uzatıldı.

Suudi Arabistan'dan "teravih namazı" açıklaması

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgınının devam etmesi durumunda ramazanda teravih namazlarının askıya alınmasının muhtemel olduğunu duyurdu.

Hristiyanlıkta Paskalya Yortusu öncesi "Kutsal Cuma" olarak anılan günde geleneksel olarak yapılan "Haç Yolu Ayini", Vatikan'da Kovid-19 salgını nedeniyle inananlar olmadan gerçekleştirildi.

Afrika ülkesi Burundi'de Kovid-19 nedeniyle futbol maçlarında oyuncuların gol sevinciyle birbirlerine sarılmalarına yasak getirildi.

Mısır'daki Ezher Kurumu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin hor görülmesinin haram olduğu yönünde fetva verdi.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığının, 800 bin eski askeri salgınla mücadele için yeniden göreve çağırdığı ve şu ana kadar 25 bin eski askerin bu çağrıya olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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