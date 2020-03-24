Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 500'ü aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 16 bin 500'ü aştı.
24.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:59
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 16 bin 500'ü aştı.
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Kaynak: Dunya.com